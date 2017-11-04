Две истории от матроса из Севастополя о встречах со странными существами







Эти истории лет двадцать назад рассказывал матрос рыболовецкого сейнера Евгений Мерейко из Севастополя.

— Дважды в жизни я сталкивался с нечистой силой. В мае 1989 года вышел однажды вечером на балкон. Там стоял узкий диванчик. Я прилег на него. Лежу себе, покуриваю папироску. Вдруг вижу — невесть откуда появилась на балконе какая-та пакость передо мной. Торчит ерундовина какая-та! Тварь ростом метра полтора, не выше!

Вся она была черного цвета и блестела как лакированная. Руки, ноги, туловище более-менее похожи на человеческие. А вот зато голова… Бр-р-р! Вместо нормальной головы высится над плечами гладкий высокий колпак, похожий на огурец.

А в руках у этого уродца — некий крохотный ящичек, непонятный предмет, тоже весь черный и блестящий.

Тварюга направляет предмет на меня и давай водить им из стороны в сторону. Ну тут я с ходу сообразил: облучает она меня! Вскинулся я на диванчике и в полный голос от всей души послал матом тварюгу куда подальше. Тварь сгинула.

Е. Мерейко продолжает свой рассказ:

— Или еще один случай. На сей раз — в августе 1991 года. Оттарабанив одиннадцать месяцев подряд на борту сейнера, вернулся я на берег с моря сильно утомленный. Вернувшись же, для начала насмерть переругался, как и положено, со своей очередной возлюбленной, миловавшейся в мое отсутствие с другим хахалем. Прогнал ее из дома. Включил телевизор, прилег на тахту.

Лежу, курю, заново прокручиваю в голове все этапы скандала с этой сучкой… Вдруг работающий телевизор принялся издавать какой-то неприятный писк. Ну и черт с тобой, думаю. Пищи. Мне сейчас не до тебя…

Тут что-то сверкнуло под потолком. Я пригляделся и ахнул. Болтается в воздухе рядом с люстрой какая-то летающая хреновина. Бестолково мечется под потолком туда-сюда штуковина неопределенной формы, сияющая голубым светом.

Отдаленно она походила на початок кукурузы. Хотел я вскочить с тахты и, сорвав с тела рубашку, поймать хреновину рубашкой как сачком. Легко было захотеть — оказалось невозможным сделать это. Не могу пошевелиться! Лежу дурак дураком как колода.

А тем временем голубая светящаяся нечисть безнаказанно порхает в свое удовольствие под потолком. Ну а телевизор уже не пищит, а истошно воет, точно поросенок, которого собираются резать. И вдруг «початок» исчез. Телевизор в ту же секунду перестал завывать.



