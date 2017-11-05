Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.

«Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в пресс-службе.



200 подворий, подтопленные из-за дождя в крымском селе Яркое поле, освободились от воды, сообщает в субботу региональный главк МЧС.

«По состоянию на 04:00 19 августа в селе Яркое поле Кировского района (Крыма) вода с подтопленных подворий сошла. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Всего в Ярком поле было подтоплено 189 подворий. Эвакуация жителей не проводилась.