Реклама

Gallery

1387195562_nlo-menyayut-massu-razmery-i-formu-predmetov 1390411982_ufolog-iz-dal-negorska-sobral-sotni-dokazatel-stv-sushestvovaniya-vnezemnyh-civilizaciiy_1 1396879922_thumb_navodnenie-blokirovalo-dvizhenie-mashin-i-poezdov-v-gruzii 1397002323_thumb_astronomami-otkryta-krupneiyshaya-iz-izvestnyh-populyaciya-sharovyh-zviezdnyh-skopleniiy_1 1402391162_klyuch-k-zagadke-osi-zla-lezhit-v-sozvezdii-eridana_1 1410786541_chelovechestvo-kak-psevdorazumnaya-civilizaciya 1411280463_thumb_Devyat-neizvestnyh-na-kartah-Illyuminatov_3 1395684362_thumb_Uchienye-predlagayut-iskat-inoplanetnye-civilizacii-po-teplovomu-izlucheniyu

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

05.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе города Судак в Крыму вечером в пятницу, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.

«Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в пресс-службе.
Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

:

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

Сильные дожди вызвали наводнение и сели в Крыму

200 подворий, подтопленные из-за дождя в крымском селе Яркое поле, освободились от воды, сообщает в субботу региональный главк МЧС.

«По состоянию на 04:00 19 августа в селе Яркое поле Кировского района (Крыма) вода с подтопленных подворий сошла. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Всего в Ярком поле было подтоплено 189 подворий. Эвакуация жителей не проводилась.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  вызвали, Наводнение, сильные

Похожие сообщения:

?>