Тысячи лет назад древние египтяне посещали Австралию

Предположительно древнеегипетские надписи обнаружили в 1975 году, а до этого они более ста лет были частью местного фольклора, возникшего из рассказов немногих очевидцев, случайно находивших иероглифы. Обнаружить надписи действительно не просто, до ближайшего населенного пункта 30 минут ходьбы, причем большая часть пути лежит через труднопроходимый местный кустарник, который и скрывал это таинственное место все эти годы.

Надписи очень древние и явно сделаны инструментом, поскольку некоторые точки и линии имеют строго вертикальные стенки без откосов, а также следы сверления. Вообще надо сказать, что работа была проделана немаленькая, на двух стенках площадью 40 кв. м. нанесено более 250 иероглифов.

Иероглифы имеют разную степень сохранности, что лишний раз подтверждает их подлинность и древность. На южной стене петроглифы сохранились хуже, но на северной они отчетливо видны. Хорошо заметно выветривание породы там, где обрушились перекрытия и надписи стали открыты ветрам и солнцу, но там где стена находится под навесом, надписи хорошо сохранились.

Часть иероглифов легко узнаваема, а часть — нет. Эти иероглифы относятся к самой архаичной из известных нам форм древнеегипетской письменности, которая имеет много сходств с древнешумерской, и с которой знакомо лишь очень ограниченное количество египтологов. Один из них Рей Джонсон, принимавший участие в переводах наиболее древних текстов из коллекции Каирского Музея истории, смог перевести «австралийские» надписи.

Как выяснилось, на стенах зафиксирована хроника древних египетских путешественников, потерпевших кораблекрушение «на странной и враждебной земле», а также сведения о преждевременной кончине их предводителя. Как следует из надписи, этот руководитель принадлежал к царскому роду и был сыном фараона Джедефра, сменившего во главе Египта широко известного нам фараона Хуфу (Хеопса), которому официальная академическая история приписывает строительство Великой пирамиды на плато Гиза. Подробно описана как сама гибель предводителя от змеиного яда, так и ритуал его погребения.

Вот перевод текста на скалах, сделанный местным египтологом, который приводится на английском, чтобы избежать искажений и ошибок двойного перевода:

Thus speaks his Highness the Prince from this wretched place within this land, transported there by ship.

Doing this writing for the Crown of Lower Egypt, according to God’s Words.

The fellaheen call out from this place in this strange land, for Suti. I, Nefer-Djeseb, Son of the King Khufu, The King of Upper and Lower Egypt, beloved of «Ptah» have transported «Suti.»

«He (Nefer-Ti-Ru) is kind (and) benevolent, (a) follower (of the) golden-haired God, «Ra-Heru.» «Two years* that I (He?) make way westwards, I (He, Nefer Ti-Ru) (put) up strong front, praying, joyful, smiting Insects.

His Highness, a Servant of God, He (say’s) God brings the Insects, thus thine own Fellaheen protect.»

The snake bit twice, all those behind the divine Lord of Khufu, the Lord of the two Adzes , mighty one of LOWER EGYPT. Not all go back. (we are) marching forward, (we) do not look back.

(We) all damaged the Boat at low tide. Our boat is tied up. The snake caused the death. (We) gave half an egg (from Medicine) Box (or Chest), (and) prayed to the Hidden One, for he was struck twice.»

A hard road, we all wept over the body, keeping to that, which is allowed.

«Seated (by) the Side way.» «With concern and deep love, (the) Fellaheen.

Plants wilting, Land dying, is this my lot from the most high God, of the sacred Mer. The Sun pours down upon (my back), O! Khepera, most High, this is not as the Oracle said. My Obelisk is overturned, but not broken.

The bandaged one is confined, Hear, The Red Earth Region.» Then of Time to grow, (i.e. Spring), We walled in with local Stones the entrance to the side chamber. I counted and impounded the daggers (of the) Fellaheen.

The three doors to Eternity are connected to the rear end behind the bulwark (of the Grave).

A Necklace placed by his side. A Royal Token, signifying Heavens Gift, as from thou:! O Holy Shining Ones. Taken across (to) private sanctuary (of this) Tomb. (Along with) the Silver Dagger, a Royal Token (of the) Great

Maker.

Separated from (the city of) » PENU» (is) the Royal Body (and from) all others. That Regal Person that came from the House of God, Nefer-ti-ru, the Son of Khufu, King of Upper and Lower Egypt , who died before, is laid to rest.

He is not of this place. His home is Penu. Return him to his town . One third of (the) fruits, I myself divided for the burial service. Hold his Spirit with love, O most High. Worms in the basket of fruit, going into

(him), shall not be.

May he have Life, everlasting. Am I not to go back besides the Waters of the Sacred Mer, Then clasp him, my Brother’s Spirit.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что тысячелетия назад древние египтяне посещали Австралию. Вот только на чём они передвигались остаётся загадкой.