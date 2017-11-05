«Динозавр Франкенштейна» оказался «потерянным звеном» эволюции

В 2017 году, нам повезёт стать свидетелями двух солнечных затмений: полного и кольцевого, а так же лунных затмений - полутеневого и частного.В 2017 году, нам повезёт стать свидетелями двух солнечных затмений: полного и кольцевого, а так же лунных... Подробнее