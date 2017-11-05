Реклама

Gallery

1387852382_thumb_shelest-fal-shivyh-kupyur 1393325462_severnye-drakony 1399628522_ch-i-yabloki-zacvetut-na-marse_4 1399629242_poslednie-snimki-komety-ison_1 1403094601_kometa-ison-ne-vzorvalas-no-bystro-menyaet-vid-i-strukturu 1408033442_chernaya-dyra-s-est-gazovoe-oblako 1411489621_Rassledovanie-tainstvennogo-zheleiynogo-ponchika-prodolzhaetsya 1397925542_Chelovek-samoe-unikal-noe-i-mogushestvennoe-sushestvo-vo-Vselennoiy_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

«Динозавр Франкенштейна» оказался «потерянным звеном» эволюции

05.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

"Динозавр Франкенштейна" оказался "потерянным звеном" эволюции

Причудливый травоядный динозавр-«франкенштейн» из Чили, одновременно похожий на тираннозавров и велоцирапторов, оказался «потерянным звеном эволюции», связывающим хищных динозавров и их двуногих жертв, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Biology Letters. 
«Чилезавр является одним из самых необычных и интересных динозавров, когда-либо открытых за всю историю науки. Поистинне «франкенштейновский» набор его черт позволяет ему занять ключевую позицию на древе эволюции динозавров и помогает нам понять, как разошлись пути самых крупных групп динозавров», — рассказывает Пол Баретт (Paul Barett), палеонтолог из Национального музея естественной истории в Лондоне (Великобритания).
Два года назад  британские и чилийские палеонтологи проводили раскопки на юге Чили, где залегают породы, сформировавшиеся в конце Юрского периода, примерно 145-140 миллионов лет назад. Как рассказывали тогда ученые, они изначально изучали историю формирования Андских гор и не пытались искать новые виды древних ящеров.
В ходе этой экспедиции ребенок одного из геологов случайно натолкнулся на останки крайне причудливого динозавра, который сами ученые и пресса быстро окрестили «динозавром Франкенштейна». Это трехметровое существо, получившее имя «чилезавр», было похоже по своей анатомии на так называемых тетануров (Tetanurae) – группы преимущественно хищных динозавров, включавшей в себя тираннозавров и предков птиц.
Несмотря на подобное родство, чилийский «динозавр Франкенштейна» хотя и был в чем-то похож и на тираннозавров, и на велоцирапторов, самых знаменитых хищных «ящеров ужаса», но при этом он был травоядным или всеядным существом с зубами и челюстями, не приспособленными для охоты на других гигантов мезозоя.
Необычная диета и облик этих древних и предположительно примитивных динозавров, чье тело, как выражается Мэттью Барон (Matthew Baron), коллега Баретта, как будто «сшито» из кусков множества других видов древних рептилий, заставили многих палеонтологов сомневаться в том, что они действительно являются тетанурами.
Британские ученые проверили, так ли это на самом деле,  составив список из 450 отличительных анатомических признаков «динозавра Франкенштейна» и сравнив их с аналогичными частями анатомии у других травоядных и хищных динозавров, живших в это же время или позже.
Этот анализ привел к неожиданным результатам – оказалось, что чилизавры были не только родственниками тетануров, но и предками всех так называемых птицетазовых динозавров – относительно «продвинутых» травоядных ящеров, ходивших на двух или четырех ногах. Эти динозавры обладали относительно скромными размерами по сравнению с гигантскими зауроподами, но при этом они умели быстро бегать, а также имели клюв и большой кишечник, помогавшие им поедать практически любую растительную пищу.
Общие эволюционные корни хищников второй половины мезозоя и их жертв, как отмечают ученые, позволяют объяснить многие сходства в их анатомии, в том числе наличие перьев, и существование необычных видов травоядных существ, таких как терезинозавры и бейпяозавры, больше похожих по своей анатомии на тираннозавров и прочих тетануров, чем на традиционных птицетазовых ящеров.
Подобные выводы, как ожидают сами палеонтологи, будут положительно восприняты не всеми учеными, так как раньше считалось, что хищные динозавры и их жертвы не являются даже далекими родичами. Как надеются Барон и Баретт, открытие новых «потерянных звеньев» эволюции, похожих на чилийского «динозавра Франкенштейна», помогут убедить скептиков в том, что такая связь существует.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  динозавр, звеном, оказался, потерянным, Франкенштейна, эволюции

Похожие сообщения:

?>