В 2017 году произойдет полное солнечное затмение

Что такое полное затмение Солнца догадаться нетрудно – это явление, при котором Луна полностью закрывает солнечный диск, и людям, наблюдающим с Земли за происходящим, Солнца не будет видно вовсе.

Явление кольцевого солнечного затмения ненамного сложнее. Во время такого события с Земли будет виден некий ободок, который останется от Солнца, когда оно спрячется за лунной поверхностью. Кольцевое солнечное затмение произойдёт 26 февраля 2017 года, полное солнечное затмение мы сможем увидеть 21 августа 2017 года.

Лунные затмения в 2017 году

Лунные затмения происходят только во время полнолуний, в 2017 году их будет два: полутеневое и частное. Чтобы понять, что это такое следует узнать о том, что такое тень и полутень. Эти определения особенно знакомы художникам, ведь им приходится работать с подобными приёмами в живописи, чтобы создать иллюзию объёма предмета на бумаге.

В жизни тень и полутень встречается повсеместно. Но самые большие масштабы это явление приобретает в космосе. Луна отбрасывает на Землю свою тень, вокруг которой существует большая по размеру окружность полутени – тень, в которую проникают солнечные лучи, делая её прозрачной и слабой.

Полутеневое лунное затмение подразумевает, что во время данного явления Земля попадёт не под прямую лунную тень, а лишь в её полутень, отчего изменение яркости освещения Луны не будет фиксироваться невооружённым глазом. Полутеневое лунное затмение случится 11 февраля 2017 года. В случае когда Луна попадёт под земную тень только частично, астрологи говорят о частичном лунном затмении. Наблюдать его можно будет 7 августа 2017 года.

Влияние затмений на человека

Помимо психологического влияния, лунные и солнечные затмения оказывают воздействие и на самочувствие человека. Во время таких явлений нередки случаи гипертонических отклонений, что становится причиной головных болей, учащённого сердцебиения и даже приступов раздражительности.