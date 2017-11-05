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Обнаружена экзопланета с кислородной атмосферой

05.11.2017 Части света   Нет комментариев

Обнаружена экзопланета с кислородной атмосферой

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что экзопланета GJ 1132b, обнаруженная в прошлом году, возможно, имеет атмосферу, в которой есть кислород. Объект находится на расстоянии 39 световых лет от Земли.

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По словам астрономов, хотя планета и может иметь кислородную атмосферу, жизнь на ней вряд ли возможна, поскольку температура ее поверхности составляет 450 градусов по Фаренгейту (232 градуса Цельсия).

Экзопланета находится очень близко к своей звезде – на расстоянии всего 2,25 млн. км. В связи с этим GJ 1132b испытывает сильное воздействие ультрафиолетового излучения. Излучение способствует распаду молекул воды на водород и кислород, которые, скорее всего, покидают планету. Поскольку водород более легкий элемент, он быстрее покидает планету, чем кислород.

На более холодных планетах присутствие кислорода означало бы возможность существования внеземной жизни, однако в случае с горячей GJ 1132b, это признак того, что условия на ней становятся все менее неблагоприятными для жизни, считают исследователи.

На планете наблюдается сильный парниковый эффект из-за водяного пара, что еще больше увеличивает температуру поверхности. В результате поверхность может находиться в расплавленном состоянии миллионы лет.

Океан магмы может взаимодействовать с атмосферой, забирая какое-то количество кислорода. Проведенное учеными компьютерное моделирование показало, что всего одна десятая часть кислорода забирается океаном магмы. Остальная часть уходит в космос.

По словам ученых, впервые удалось найти экзопланету, которая может иметь кислород в атмосфере. В будущем к исследованию этого объекта подключатся Гигантский Магелланов телескоп и космический телескоп Джеймса Уэбба.

Исследователи считают, что изучение GJ 1132b поможет лучше понять процессы, происходившие на Венере. Венера, возможно, имела в прошлом такое же количество воды, что и Земля, однако постепенно под воздействием солнечного излучения потеряла воду.

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Метки:  атмосферой, кислородной, Обнаружена, экзопланета

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