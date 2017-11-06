Поглотит ли «Великий аттрактор» нашу галактику?

Где-то в самых глубоких уголках космоса, вдали от безопасных границ нашей домашней Галактики, затаился монстр. В течение миллиардов лет он притягивает нас и все, что между нами. Ученые называют его «Великий аттрактор», и до недавнего времени его истинная природа оставалась полной загадкой. Она и до сих пор не решена полностью.

Великий аттрактор был впервые обнаружен в 1970-е годы, когда астрономы сделали детальные карты реликтового излучения и заметили, что оно немного (меньше, чем на одну сотую градуса) теплее с одной стороны Млечного Пути, чем с другой. Даже измерив скорость вращения Млечного Пути, астрономы не смогли объяснить эту разницу.

vk_widgetЗагадка обусловлена тем, что Великий аттрактор лежит в направлении созвездия Центавра, и диск Млечного Пути блокирует свет от скрытой за ним Вселенной. Таким образом, астрономы фантастически хорошо картографировали большую часть крупномасштабной структуры Вселенной, за исключением участка, где им пришлось смотреть сквозь нашу собственную Галактику. А ведь именно там и скрывается Великий аттрактор.

Спустя время астрономы смогли приблизиться к изучению этой области с помощью рентгеновских и радиотелескопов и положить начало мутному, неясному эскизу до сих пор неизвестного участка Вселенной.

Чтобы понять, что происходит с Великим аттрактором, необходимо оценить общую картину. За пределами нашей Галактики ближайшим галактическим соседом приличного размера является галактика Андромеды, расположенная в 2,5 миллионах световых лет от Земли. Для Вселенной это практически соседняя улица. Млечный Путь, Андромеда, галактика Треугольника и несколько десятков меньших по размеру в Местной группе связаны в гравитационный комок, простирающийся на 10 миллионов световых лет. Если смотреть еще шире, мы увидим огромные коллекции галактик, суперкластеры, которые очень долго определялись как «это больше, чем кластер, но меньше, чем Вселенная». К этой категории относится сверхскопление Девы, частью которого является наш Млечный Путь.

Мы живем в иерархической Вселенной. То есть, в течение последних 13 миллиардов лет, материя накапливались в небольшие сгустки, которые сливались в более крупные сгустки, которые сливались в еще большие комки.

Понимание того, что именно является «сверхскоплением», стало началом в разгадке тайны Великого аттрактора. Ведь все ближайшие к нам объекты, в том числе и Млечный Путь, и Андромеда, и скопление Девы, и его окрестности, направляются в его сторону.

Вместо того, чтобы быть просто «большим комком из галактик», сверхскопление стало определяться, как объем пространства, в котором все галактики стекаются к общему центру. И это определение перевернуло наше понимание о Локальной Вселенной. Сверхкопление Девы не является изолированным объектом, это часть еще более крупного строения: Ланиакеи.

Глядя на супер-галактические структуры через призму потоков вещества, легко понять, что происходит с Великим аттрактором. Мы живем в иерархической Вселенной, собранной из мелких структур, галактических Lego-блоков. Млечный Путь и Андромеда направляются к центру Местной группы. Весь материал в сверхскоплении Девы падает к его центру: скоплению Девы. А все, что есть в Ланиакеи, падает к ее центру, кластеру Норма.

Таким образом, Великий аттрактор на самом деле координационный центр нашего участка Вселенной, конечный результат процесса, приведенного в движение более 13 миллиардов лет назад, и естественный результат потока и наращивания материи во Вселенной.

В заключении размышления Пол Саттер подводит черту: мы никогда не достигнем Великого аттрактора. Темная энергия разорвет кластер Норма. Скопления останутся, как они есть, но судьба суперкластеров предопределена. Таким образом, у нас нет причин бояться Великого аттрактора.