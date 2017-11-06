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НЛО над Екатеринбургом

06.11.2017 НЛО   Нет комментариев

НЛО над Екатеринбургом

Галина Истомина выложила в соцсетях видео на котором она запечатлела в небе над Екатеринбургом привлекший ее внимание неопознанный летающий объект.

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«Это было 13 июля в Екатеринбурге. Мы ехали на машине и мое внимание привлек зависший над домами серебристо-красный объект. Сначала я подумала, что это шарик, но для шарика он был великоват, примерно как легковой автомобиль. А потом он быстро переместился вдоль улицы и снова завис над домами. Я вела съемку из окна автомобиля. Выглядел объект так», — пишет она.

НЛО над Екатеринбургом
Рисунок Галины Истоминой


Видео Галины Истоминой


Анализ видео с замедлением и увеличением на объект

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Метки:  Екатеринбургом

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