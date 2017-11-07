Резкий подъем уровня рек в Сочи

В спасательный отряд МЧС поступают телефонные сообщения с просьбой эвакуировать отдыхающих, которые оказались блокированы водой на реке Псезуапсе в Лазаревском районе.

Из-за быстрого подъема уровня воды группа людей, которая отдыхала на каменном островке в устье реки Псезуапсе, оказалась отрезана от берега потоком воды. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС эвакуировали пострадавших из опасного места с применением альпинистского снаряжения.

На Псезаупсе в общей сложности спасены 15 взрослых и 4 ребенка, никому из них медицинская помощь не потребовалась. В некоторых местах несколько раз для эвакуации людей сотрудники МЧС натягивали навесную переправу.

Кроме того, накануне сотрудник ЮРПСО Виталий Орехов во время своего выходного дня спас тонущих в реке Сочи мужчину и женщину.

Уровень воды в реках Сочи поднялся очень быстро. Поток воды мгновенно подхватил с берега мужчину и женщину и унес за собой. Самостоятельно они не смогли выбраться из-за быстрого течения.

Между тем, оказавшийся рядом сочинский спасатель с помощью палки вытащил на берег женщину, а потерявшего силы мужчину вынес из воды на руках.

Ранее власти Сочи распространили предупреждение о непогоде — смерчах и ливнях, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках.