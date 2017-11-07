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Наводнение в Ирландии

07.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в Ирландии

Более 1200 домов остались без света в Ирландии и Северной Ирландии в результате наводнения, обрушились несколько мостов.

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По данным издания, на севере ирландского графства Донегол нет электричества в более чем 600 домах. Погодные условия также стали причиной отключения электричества в 600 домах в Северной Ирландии.

Несколько дорог перекрыты из-за обрушения мостов и грязевых оползней. В частности, закрыты дороги рядом с городами Слайго и Боули в Ирландии.

Несколько людей в городе Лондондерри в Северной Ирландии были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, еще несколько оказались заперты в собственных машинах.

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Метки:  Ирландии, Наводнение

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