Наводнение в Ирландии

По данным издания, на севере ирландского графства Донегол нет электричества в более чем 600 домах. Погодные условия также стали причиной отключения электричества в 600 домах в Северной Ирландии.

Несколько дорог перекрыты из-за обрушения мостов и грязевых оползней. В частности, закрыты дороги рядом с городами Слайго и Боули в Ирландии.

Несколько людей в городе Лондондерри в Северной Ирландии были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, еще несколько оказались заперты в собственных машинах.