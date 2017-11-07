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Египетскую мумию из Эрмитажа исследовали на томографе

07.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Египетскую мумию из Эрмитажа исследовали на томографе

Древнеегипетскую мумию из коллекции Эрмитажа просканировали на компьютерном томографе, чтобы узнать пол, строение скелета, возраст, а также возможную причину смерти древнего человека, сообщает Клиническая больница №122 имени Соколова. 
Египетскую мумию из Эрмитажа исследовали на томографе

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В рамках партнерского соглашения с Государственным Эрмитажем 21 августа 2017 года в Клинической больнице №122 на спиральном компьютерном томографе проведено сканирование древнеегипетской мумии из коллекции музея. Это единственная мумия, которая сохранилась в первозданном виде, благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось для того, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната. Результаты полученных данных будут оглашены после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований.
В январе Эрмитаж сообщал о проведении исследования на томографе двух алтайских мумий III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае. Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Сканирование проводилось для того, чтобы установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик, а также более детально изучить приемы мумифицирования.

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Метки:  Египетскую, исследовали, томографе, Эрмитажа

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