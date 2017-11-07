Антарктические микроорганизмы раскрыли секрет происхождения вирусов

Более 1200 домов остались без света в Ирландии и Северной Ирландии в результате наводнения, обрушились несколько мостов.Более 1200 домов остались без света в Ирландии и Северной Ирландии в результате наводнения, обрушились несколько мостов.По данным... Подробнее