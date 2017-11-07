Мозг способен формировать новые нейроны в неожиданной области



«Хотя ранее было известно, что мозг взрослого человека способен производить новые нейроны, именно в миндалевидном теле подобные клетки обнаружены впервые. Наше открытие имеет огромное значение для понимания роли этой области в управлении чувством страха и воспоминаниями, связанными с ним», — рассказывает профессор Панкадж Сах (Pankaj Sah).

Миндалевидное тело мозга играет ключевую роль в изучении страха – чувства, когда человек проявляет ответную реакцию на стимул (воспоминание о пугающих событиях).



«Чувство страха способствует проявлению классических симптомов – увеличение частоты сердечных сокращений, сухость во рту, потные ладони и так далее. Но миндалевидное тело также играет роль в формировании глубоких эмоций – отчаяния, фобий, ПТСР», — отмечает соавтор работы Дханиша Джхавери (Dhanisha Jhaveri).

Если медики поймут, каким образом можно стимулировать производство новых клеток в миндалевидном теле, это подарит новые возможности для лечения расстройств, связанных с чувством страха, добавляет исследовательница.

К слову, открытие нейрогенеза (процесса образования новых клеток) в гиппокампе совершил Перри Бартлетт (Perry Bartlett), основоположник Института мозга Квинслендского университета. Он также принимал участие и в текущем исследовании.

«Наше открытие углубляет понимание пластичности мозга, — заключает Сах. – Мы обнаружили стволовые клетки в миндалевидных телах у взрослых мышей, и это говорит о том, что нейрогенез происходит не только в гиппокампе».

Следующий этап работы – поиск доказательств, что новые нейроны в миндалевидном теле формируются у людей точно так же, как и у грызунов, добавляют авторы.

Научная статья с подробным описанием нейрогенеза в миндалевидных телах взрослых животных опубликована в издании Molecular Psychiatry.