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Мозг способен формировать новые нейроны в неожиданной области
07.11.2017 Что от нас скрывали
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Исследователи из Университета Квинсленда сообщили об открытии, которое может привести к появлению новых методов лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Речь идёт о клетках, которые производятся в миндалевидном теле. Эта область играет ключевую роль в формировании эмоций, в том числе и при обработке воспоминаний.
Нарушения в работе миндалевидного тела связаны со многими тревожными расстройствами. Но это было известно и ранее. Однако теперь исследователи впервые доказали, что этот регион мозга у взрослых людей способен адаптироваться к изменениям и восстанавливаться.
До этого подобные процессы наблюдались только в гиппокампе. Эта область головного мозга также участвует в механизмах формирования эмоций, а ещё отвечает за консолидацию памяти, то есть переход кратковременной памяти в долговременную.
Но во время наблюдений за мышами австралийская команда с удивлением обнаружила, что в миндалевидных телах взрослых грызунов, как и в гиппокампе, формируются новые стволовые клетки, которые затем превращаются в полноценные функционирующие нейроны. :
«Хотя ранее было известно, что мозг взрослого человека способен производить новые нейроны, именно в миндалевидном теле подобные клетки обнаружены впервые. Наше открытие имеет огромное значение для понимания роли этой области в управлении чувством страха и воспоминаниями, связанными с ним», — рассказывает профессор Панкадж Сах (Pankaj Sah).
Миндалевидное тело мозга играет ключевую роль в изучении страха – чувства, когда человек проявляет ответную реакцию на стимул (воспоминание о пугающих событиях).
«Чувство страха способствует проявлению классических симптомов – увеличение частоты сердечных сокращений, сухость во рту, потные ладони и так далее. Но миндалевидное тело также играет роль в формировании глубоких эмоций – отчаяния, фобий, ПТСР», — отмечает соавтор работы Дханиша Джхавери (Dhanisha Jhaveri).
Если медики поймут, каким образом можно стимулировать производство новых клеток в миндалевидном теле, это подарит новые возможности для лечения расстройств, связанных с чувством страха, добавляет исследовательница.
К слову, открытие нейрогенеза (процесса образования новых клеток) в гиппокампе совершил Перри Бартлетт (Perry Bartlett), основоположник Института мозга Квинслендского университета. Он также принимал участие и в текущем исследовании.
«Наше открытие углубляет понимание пластичности мозга, — заключает Сах. – Мы обнаружили стволовые клетки в миндалевидных телах у взрослых мышей, и это говорит о том, что нейрогенез происходит не только в гиппокампе».
Следующий этап работы – поиск доказательств, что новые нейроны в миндалевидном теле формируются у людей точно так же, как и у грызунов, добавляют авторы.
Научная статья с подробным описанием нейрогенеза в миндалевидных телах взрослых животных опубликована в издании Molecular Psychiatry.
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