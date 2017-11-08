Тайна гробницы Нефертити

Уникальный артефакт, показывающий прекрасный образ супруги Эхнатона, был обнаружен в 1912 году, когда немецкий ученый Людвиг Борхардт занимался раскопками Ахетатона. Тогда были найдены развалины дворца, принадлежавшие скульптору Тутмосу, где среди многих фигурок правителя вместе с приближенными был такой бюст. Фараон оставил после себя необычное наследие, которое потом яростно уничтожали жрецы и новые властители страны, вернувшиеся к культам прежних богов. Ученые тогда были поражены сохранностью изображения, пролежавшего здесь 3000 лет, после чего даже задумались о подделке. Недавно под слоями краски были обнаружены исправленные формы носа, ставшие эталоном женской красоты египтянок, так что сложно сказать, какой была эта царица при жизни. Может быть, ее образ приукрасили для потомков или устранили неточности. На эти вопросы способна ответить только мумия, которая до сих пор не обнаружена специалистами. Сама тайна погребения приемной матери Тутанхамона тоже окутана завесой тайны, так как египтологи рассказывают о странной процессии местных жителей в 19 веке, несущих золотой саркофаг, после чего антиквары получили уникальные предметы с именем Нефертити.



Сам фараон, рожденный от второй супруги Кии, умер в 18-летнем возрасте и недолго правил страной, что тоже является странным для цивилизации, чья медицина вместе с питанием считалась лучшей в мире. Также он был наследником противоречивой и ненавидимой многими врагами личности, да и сама гробница поразила археологов своей незавершенностью. Это стало доказательством внезапной и насильственной смерти молодого правителя, тело которого тоже повредили во время бальзамирования. На его мумию было вылито слишком много благовоний, чтобы скрыть следы преступления, но в 60-х годах во время исследований ученые из университета Ливерпуля выяснили интересные детали.



В черепе молодого человека был найден осколок кости и уплотнение, указывающее на сильный удар по затылку, ставший для него смертельным. Также глазницы повреждают, что он упал после этого события на землю. Сросшиеся шейные позвонки являются синдромом Клиппеля-Фейля, так что пациенты с таким недугом не способны поворачивать голову отдельно от туловища, а потому при дворе прекрасно знали о проблеме Тутанхамона, подослав к нему убийцу, после чего все было представлено, как несчастный случай. Но больше всего вопросов ученых связано с происхождением и захоронением величайшей правительницы страны, рождение которой тоже окутано тайной. Аменхотеп III вместе со жрецами был изумлен, когда его жены нашли в Ниле странный кораблик, где лежала прекрасная девочка с короной на голове и жезлом власти фараона. Тогда ее нарекли таким именем и удочерили, так что Нефертити стала сестрой будущему супругу Эхнатону. Вот только историки не нашли в летописях упоминаний о таком событии, после предположили, что женщина могла быть дочерью вельможи Эйе или вообще прийти сюда с других земель.



Но есть еще одна версия о происхождении красавицы, связанная с Нибиру, откуда пришли на другую планету Глорию анунаки. Они были существами темного космического мира, стремящимися захватить новые земли, так что смогли уничтожить Атлантиду и Гиперборею, насадив культ черных богов и магии. Эти существа узнали о будущем возрождении солнечного культа новым фараоном, так что решили помешать ему, исполнить свою миссию, для чего решили создать своего посланника, вот только внешний вид их был настолько ужасен, что египтяне сразу уничтожить такого гостя-демона. Тогда жрецы решили путем клонирования сделать девочку, но первые генные опыты окончились провалом. Только ДНК темноволосого карлика, жившего на плато Наска и тоже проводившего такие эксперименты, помогло пришельцам получить нужный гибрид. Потому голова получилась огромной и вытянутой, а также волосы не могли вырасти на затылке, но малышка имела смуглую кожу, а потому было решено изготовить для нее специальную корону, которую Нефертити никогда не снимала с головы и только самые приближенные особы могли видеть истинные облик правительницы.



Власть этой женщины, имеющей изящную фигуру и длинную шею, была безграничной, так как она всегда была рядом с Эхнатоном, играя важную роль в политике и религии. Вот только она не смогла родить супругу желанного наследника, а потому только хоронила своих дочерей, страдающих приступами эпилепсии. Это стало через 12 лет причиной ее опалы, после чего имя супруги фараона было забыто. Дальнейших исторических данных о вдове правителя почти не осталось, так как она вела скучную жизнь в стенах дворца, и никто не знает причину ее смерти. Хотя исследователи имеют версию, что после убийства фараона Хоремхебом и отравления его последней супруги, наступила очередь Тутанхамона, а дальше Нефертити сама стала править Ахетатоном в мужском облике. Тогда ее тирания привела к заговору жрецов и обманутого военачальника, собиравшегося стать супругом женщины, после чего он сам убил злобное генетическое существо и даже не оставил ее гробницы.

Вернемся к ее поискам, так как многие специалисты уверены, что она может находиться в тайной комнате нетронутого захоронения приемного сына, найденного в 1922 году. Это открытие стало сенсацией среди египтологов, после чего британский ученый Николас Ривз недавно предположил, что она может быть спрятана за северной стеной. Вход туда замаскировали фресками, но вместо царицы в этой комнате могут находиться останки супруги фараона. Лазерное сканирование модели просто завело его в тупик, так как возникли сомнения, что гробница предназначалась правителю из-за размеров и небрежности в оформлении, указывающее на погребение чиновника, чье имя было в спешке заменено. Сейчас будет проведено новое исследование с применением современных космических технологий, а собранные данные обработаю японские коллеги, строящие модели этого места, вот только нужно ли человечеству тревожить покой этой особы, с учетом всех версий ее рождения.