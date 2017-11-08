Древние тайны Казахстана

Плато Устюрт

Где: между северной частью Каспия и Аральским морем

Есть смелое мнение, что этот каменный комплекс, сооруженный неизвестными строителями древности, является ничем иным как космодромом. Так это или нет — наука доказать не может, но и сейчас на плато часто наблюдаются необъяснимые явления, такие как яркие свечения в небе, появляющиеся в дневное и в ночное время миражи.



Вообще, у ученых к плато масса вопросов. Исследователи уверены, что это дно древнего океана Тетис, который плескался здесь более 50 млн лет назад. Территория в 200 тыс. кв. км «населена» каменными исполинами, изломами и впадинами. В одной из пещер обнаружены наскальные рисунки с руническими изображениями.

Но главной загадкой плато считаются так называемые «стрелы Устюрта». Это уникальные древние сооружения, которые ранее археологи нигде не встречали. Они представляют собой выкладки из колотого камня высотой до 80 см. В длину каждая стрела достигает 800–900 м, а в ширину — 400–600 м.



Все они направлены на северо-восток. «Стрелы» были обнаружены только в 1986 году при проведении аэрофотосъемки (пеший человек или всадник по понятным причинам увидеть их не может). Система «стрел» располагается на более чем 100 км, а это превосходит (в масштабах) археологический феномен перуанской пустыни Наска.

Археологи установили, что стрелы были воздвигнуты гораздо ранее возникновения первых поселений человека в этой местности, причем поселения располагались южнее загадочного комплекса. В ходе археологических раскопок были обнаружены скелеты рыб, а значит когда-то здесь находилось море, воды которого ушли на северо-восток, куда и указывают стрелы.



Возможно, они показывали направление уходящей воды. Но для кого эти гигантские указатели, которые невозможно разглядеть с поверхности земли?

Кроме того, недалеко от стрел ученые обнаружили выложенные из камня фигуры животных, похожих на гигантских черепах, которые тоже были направлены на северо-восток, а также множество небольших пирамид из неотесанного камня, напоминающих египетские пирамиды. Дальше по указанному направлению найдена абсолютно прямая дорога из такого же камня, выложенная на бескрайних просторах пустыни.

Кызылкум

Где: междуречье Сырдарьи и Амударьи

Кызылкум — величайшая пустыня Евразии, которую разделили между собою три государства: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Общая площадь всего Кызылкума — 300 тыс. кв. км. Недра пустыни богаты полезными ископаемыми, в ее песках обитают редкие и исчезающие животные и произрастают уникальные растения. А заодно имеется целый ряд малоисследованных аномальных участков.



К примеру, в Центральном Кызылкуме, в горах, были найдены древние наскальные рисунки, изображающие людей в скафандрах и что-то наподобие космического корабля. Более того, регулярно поступают свидетельства очевидцев о неопознанных объектах, форсирующих воздушное пространство пустыни.

26 сентября 1990 года два геолога, занимаясь разбивкой буровых профилей, наткнулись на странные пятна. Результаты анализа показали присутствие вещества неземного происхождения.

В 2000 году камера, работающая в автоматическом режиме, засняла неопознанный летающий объект, двигающийся в сторону холмов. Подлинность снимка не подтверждена, но и не опровергнута.

Акыртас

Где: в 45 км от города Тараз в Жамбылской области

Акыртас — удивительный памятник древности, дворцовый комплекс VIII–IX веков — не раз будоражил умы самых разных исследователей и уфологов. Памятник представляет из себя руины некоего строения, возведенного из огромных темно-красных каменных блоков.



Его изучение ведется уже почти полторы сотни лет. И все это время выдвигались самые противоречивые гипотезы о назначении объекта и его создателях. Кто, по различным версиям, только его не строил — и персы, и греки, и арабы, и римляне. В истории древней архитектуры Акыртасу действительно нет аналогов.

Однако главное не это. Больше всего шокируют масштабы постройки. Целый дворцовый комплекс возведен из искусно обработанных камней, каждый из которых весит до 10 т. Высота фундамента основной постройки сенсационна и составляет 4 м. При этом в окрестностях нет никаких каменоломен. Возникает вопрос, каким образом древние доставляли сюда огромные камни?

Среди жителей Жамбылского края до сих пор распространены легенды о том, что над городищем время от времени появляются летающие тарелки. Чтобы проверить неземной след в истории городища Акыртас, за исследования брались даже уфологи. Однако версию об инопланетном вмешательстве в строительство сооружения почему-то ни опровергнуть, ни подтвердить не удалось.

Но и это еще не все. Поблизости Акыртаса нет водных источников. Это место было непригодным для жизни. Однако под землей ученые обнаружили остатки глиняного водопровода длиной 5,5 км. А внутри стен были места для больших колонн. Впрочем, ответ на этот вопрос более-менее понятен.



Самое главное это то, какое воздействие комплекс оказывает на людей. Даже сейчас посещение этих древних руин пробуждает спящие резервы человеческого организма. Причем физические ощущения здесь сугубо индивидуальны. У одних обостряются зрение и слух, другие впадают в состояние транса, третьи испытывают сильный физический подъем.

Часто приезжающие сюда люди ощущают тошноту и головокружение, им кажется, что под ногами у них дрожит земля. От соприкосновения с камнями Акыртаса многие начинают чувствовать жар в руках и ногах. А некоторые камни городища, наоборот, снимают всю усталость и тревогу.

Ученые предполагают, что городище построено на месте тектонического разлома с огромными многоярусными пустотами в земной коре. По их мнению, так на людей влияют сложные процессы, происходящие в недрах.

Священная долина Ак-Баур



Где: в 38 км от города Усть-Каменогорск, Калбинские горы, Западный Алтай

Урочище Ак-Баур считается одним из самых таинственных мест Восточно-Казахстанской области. На его территории обнаружены фундаменты древних строений эпохи неолита (5–3 тыс. лет до н. э.), погребения, площадка с нанесенной разметкой солнечных часов, «астрономическая лаборатория» с сохранившимися гранитными плитами, несущими на себе информацию астросетки с правильным изображением созвездия Белой (Большой) Медведицы.



Одна из загадок Ак-Баур — грот в гранитном массиве с отверстием в небо. Природное отверстие «крыши» грота в виде сердца имеет следы обработки, возможно, оно было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации движения основных созвездий ночного неба. На потолке и стенах грота изображены рисунки, которые и озадачивают исследователей до сих пор. Дело в том, что подобных им больше не найдено.

До наших дней сохранилось около 80 рисунков: несколько изображений человека, горного козла, жилищ и повозок, остальные — разнообразные символы и знаки.



Казалось бы, самое очевидное предположить, что наши предки рисовали звезды, которые они наблюдали через отверстие в потолке грота. Вот только изображения не ложатся на карту звездного неба нашего полушария. Объяснение этому нашел один иностранный исследователь.

По его версии древние люди изображали не северное, а южное полушарие. То есть, судя по выводам ученого, рисунки в гроте свидетельствуют о том, что когда-то очень давно ось Земли была кардинально смещена.

Центральная часть Ак-Баура имеет форму амфитеатра диаметром около 25 м. Вокруг него гранитные образования высотой до 4 м. С одной стороны амфитеатр перегорожен стеной, явно созданной человеком.Своим расположением строение указывает с востока на запад.

Посреди этой стены стоит гранитный столб около метра высотой. Если установить на нем компас, то строго на севере стрелка укажет на холм, расположенный в ста метрах. На вершине холма есть еще один столб из белого кварца, который, в свою очередь, показывает на следующую вершину. Ученые утверждают, что если мысленно провести эту линию дальше, то она в день весеннего равноденствия будет нацелена прямо на Полярную звезду, исконно служившую древним народам ориентиром.



А на одной из скал урочища Ак-Баур есть лунки неприродного происхождения. Если в одну из нижних лунок налить воду, то в день весеннего равноденствия луч солнца на восходе точно отразится в верхней лунке.

Некоторые ученые предполагают, что Ак-Баур — это уникальный энергетический и информационный генератор, имеющий четко разграниченную полярность по сторонам горизонта.

Здесь две положительные и две отрицательные зоны, которые уходят своим излучением в пространство над земной корой и в пространство самой земной коры. Это постоянно действующий информационный генератор, работающий уже пять тысяч лет. Информация «стекается» сюда с огромных территорий и отправляется в космос.

Остров Барсакельмес

Где: в 200 км от города Аральск (в юго-западном направлении)

На данный момент остров Барсакельмес — это урочище в Аральском море. В середине прошлого века протяженность острова составляла 23 на 7 км, но по мере обмеления моря размеры его росли. Ближе к 2000 году Барсакельмес перестал быть островом, а летом 2009 года — даже полуостровом.

Дословный перевод названия острова с казахского — «пойдешь — не вернешься». Здесь нередко пропадают люди, можно встретить необычных животных, световые столбы и НЛО. Об острове Барсакельмес ходит много легенд и дивных рассказов. В них, как правило, речь идет об очень странных явлениях и происшествиях. Как правило, все они связаны с нарушением хода физического времени — временными аномалиями.



В книге Н. Рериха «Сердце Азии» упоминается, что в конце ХIХ века на Барсакельмес переселилось несколько семей казахов. Прожив на острове несколько месяцев, они бесследно исчезли. В тридцатые годы на Барсакельмес прибыла геодезическая экспедиция.

В ней было несколько человек и большой запас продовольствия на месяц. Через неделю с плато вышел один человек. Ничего о судьбе остальных он не рассказал, его посчитали сумасшедшим, потому что он, кроме всего прочего, упорно говорил, что пробыл на плато всего два дня…

От местных жителей можно услышать истории про то, как в прошлых столетиях беглецы, которые, по их мнению, пробыли на острове всего пару лет, возвращались домой спустя два-три десятка лет.

По непроверенным данным, на острове и в наши дни также пропадали люди. Конечно же, пресса любит такие истории, и в большинстве случаев в публикациях об Барсакельмесе нет ни слова правды. Но, как говорят мудрые люди: «ничто из ничего не берется…».