Загадки человечества. Выпуск 38



ВВС США запустят в космос беспилотный шаттл в августе этого года. Какие цели стоят перед участниками проекта, и почему эксперты называют этот эксперимент подготовкой к войне спутников? Канадские исследователи реконструировали вирус, почему это открытие назвали угрозой человечеству? Где находятся тайные тюрьмы США, какое место они занимали в истории, что с ними стало в двадцать первом веке?

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