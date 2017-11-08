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Загадки человечества. Выпуск 38

08.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


ВВС США запустят в космос беспилотный шаттл в августе этого года. Какие цели стоят перед участниками проекта, и почему эксперты называют этот эксперимент подготовкой к войне спутников? Канадские исследователи реконструировали вирус, почему это открытие назвали угрозой человечеству? Где находятся тайные тюрьмы США, какое место они занимали в истории, что с ними стало в двадцать первом веке?

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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