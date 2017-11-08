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Зонд Dawn вышел на финальную орбиту над Церерой

08.11.2017 Части света   Нет комментариев

Зонд Dawn вышел на финальную орбиту над Церерой

Космический аппарат Dawn вышел на последнюю научную орбиту над
Церерой. Сейчас зонд наблюдает за карликовой
планетой с высоты 385 километров. Миссия Dawn будет продолжаться до 2016 года и завершится полным отключением аппарата.

:

Спуск зонда на финальную орбиту начался в конце октября и занял порядка
6 недель. Ученые «опускали» зонд с таким расчетом, чтобы его камеры были
направлены на солнечную сторону Цереры.

Теперь Dawn сможет получить максимально качественные фотографии
карликовой планеты — с разрешением 35 метров на пиксель. Исследователи
надеются, что новые снимки аппарата раскроют тайну загадочных пятен
в кратере Оккатор. Самая популярная версия происхождения рельефных
элементов — наличие на Церере уникальных соляных вулканов.

Ученые НАСА проверяют параметры расположения Dawn на орбите
и ожидают первые фото Цереры с нового «наблюдательного поста». Если
расположение аппарата не будет соответствовать планам специалистов
миссии, его подкорректируют в выходные. Если менять дислокацию
не понадобится, оставшееся горючее будет использовано, чтобы сохранять
текущую ориентацию аппарата относительно Земли. В этом случае зонд
«проживет» дольше, так как без необходимости постоянно поворачивать его
в сторону нашей планеты, снизится износ.

Космический аппарат Dawn стартовал в космические глубины
в сентябре 2007 года. Первым объектом обследования зонда стал астероид
Веста, вторым — карликовая планета Церера. Исследование Цереры и Весты
поможет ученым узнать, как образовались планеты в юной Солнечной
системе.

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Метки:  орбиту, финальную, Церерой

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