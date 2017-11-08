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Зонд Dawn вышел на финальную орбиту над Церерой
08.11.2017 Части света
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Космический аппарат Dawn вышел на последнюю научную орбиту над:
Церерой. Сейчас зонд наблюдает за карликовой
планетой с высоты 385 километров. Миссия Dawn будет продолжаться до 2016 года и завершится полным отключением аппарата.
Спуск зонда на финальную орбиту начался в конце октября и занял порядка
6 недель. Ученые «опускали» зонд с таким расчетом, чтобы его камеры были
направлены на солнечную сторону Цереры.
Теперь Dawn сможет получить максимально качественные фотографии
карликовой планеты — с разрешением 35 метров на пиксель. Исследователи
надеются, что новые снимки аппарата раскроют тайну загадочных пятен
в кратере Оккатор. Самая популярная версия происхождения рельефных
элементов — наличие на Церере уникальных соляных вулканов.
Ученые НАСА проверяют параметры расположения Dawn на орбите
и ожидают первые фото Цереры с нового «наблюдательного поста». Если
расположение аппарата не будет соответствовать планам специалистов
миссии, его подкорректируют в выходные. Если менять дислокацию
не понадобится, оставшееся горючее будет использовано, чтобы сохранять
текущую ориентацию аппарата относительно Земли. В этом случае зонд
«проживет» дольше, так как без необходимости постоянно поворачивать его
в сторону нашей планеты, снизится износ.
Космический аппарат Dawn стартовал в космические глубины
в сентябре 2007 года. Первым объектом обследования зонда стал астероид
Веста, вторым — карликовая планета Церера. Исследование Цереры и Весты
поможет ученым узнать, как образовались планеты в юной Солнечной
системе.
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