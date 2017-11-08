Зонд Dawn вышел на финальную орбиту над Церерой

Космический аппарат Dawn вышел на последнюю научную орбиту над

Церерой. Сейчас зонд наблюдает за карликовой

планетой с высоты 385 километров. Миссия Dawn будет продолжаться до 2016 года и завершится полным отключением аппарата.

Спуск зонда на финальную орбиту начался в конце октября и занял порядка

6 недель. Ученые «опускали» зонд с таким расчетом, чтобы его камеры были

направлены на солнечную сторону Цереры.

Теперь Dawn сможет получить максимально качественные фотографии

карликовой планеты — с разрешением 35 метров на пиксель. Исследователи

надеются, что новые снимки аппарата раскроют тайну загадочных пятен

в кратере Оккатор. Самая популярная версия происхождения рельефных

элементов — наличие на Церере уникальных соляных вулканов.

Ученые НАСА проверяют параметры расположения Dawn на орбите

и ожидают первые фото Цереры с нового «наблюдательного поста». Если

расположение аппарата не будет соответствовать планам специалистов

миссии, его подкорректируют в выходные. Если менять дислокацию

не понадобится, оставшееся горючее будет использовано, чтобы сохранять

текущую ориентацию аппарата относительно Земли. В этом случае зонд

«проживет» дольше, так как без необходимости постоянно поворачивать его

в сторону нашей планеты, снизится износ.

Космический аппарат Dawn стартовал в космические глубины

в сентябре 2007 года. Первым объектом обследования зонда стал астероид

Веста, вторым — карликовая планета Церера. Исследование Цереры и Весты

поможет ученым узнать, как образовались планеты в юной Солнечной

системе.