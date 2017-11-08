SETI не уловило сигналов внеземных цивилизаций со звезды KIC 8462852

«Гипотеза о мегаструктурах, построенных внеземными цивилизациями вокруг звезды KIC 8462852, не подтвердилась, – сказал Дуглас Вакоч, президент SETI International и один из авторов нового исследования. – Мы не обнаружили присутствия в окрестностях этой звезды «продвинутой» цивилизации, осуществляющей намеренную передачу лазерных сигналов в направлении на Землю», объяснил он.

В течение шести ночей между 29 октября и 28 ноября 2015 г. ученые осуществляли поиск импульсов продолжительностью до одной миллиардной доли секунды при помощи 0,5-метрового телескопа-рефлектора Ньютона, установленного в Оптической обсерватории SETI в Бокете, Панама. Этот относительно небольшой телескоп использует уникальный метод обнаружения, обладающий повышенной чувствительностью к пульсирующим сигналам. Если бы гипотетическая внеземная цивилизация осуществляла намеренную передачу лазерных импульсов в оптическом диапазоне спектра в направлении на Землю, то эта обсерватория в Бокете смогла бы их обнаружить, при условии если продолжительность и интенсивность этих импульсов превышает предел обнаружения оборудования обсерватории.

В настоящее время основной причиной значительного снижения яркости звезды KIC 8462852 ученые называют облако обломков комет, движущихся вокруг звезды по эллиптической орбите со значительным эксцентриситетом.

Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal Letters.