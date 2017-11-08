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SETI не уловило сигналов внеземных цивилизаций со звезды KIC 8462852
08.11.2017 Части света
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Необычная звезда KIC 8462852 приводила в недоумение астрономов загадочным снижением яркости, которое породило предположение о том, что вокруг звезды может находиться массивная космическая структура, построенная внеземной цивилизацией. Чтобы оценить вероятность такого развития событий, ученые произвели поиск коротких лазерных импульсов, идущих от этой далекой звезды, но ничего не обнаружили, сообщается в новой научной работе. :
«Гипотеза о мегаструктурах, построенных внеземными цивилизациями вокруг звезды KIC 8462852, не подтвердилась, – сказал Дуглас Вакоч, президент SETI International и один из авторов нового исследования. – Мы не обнаружили присутствия в окрестностях этой звезды «продвинутой» цивилизации, осуществляющей намеренную передачу лазерных сигналов в направлении на Землю», объяснил он.
В течение шести ночей между 29 октября и 28 ноября 2015 г. ученые осуществляли поиск импульсов продолжительностью до одной миллиардной доли секунды при помощи 0,5-метрового телескопа-рефлектора Ньютона, установленного в Оптической обсерватории SETI в Бокете, Панама. Этот относительно небольшой телескоп использует уникальный метод обнаружения, обладающий повышенной чувствительностью к пульсирующим сигналам. Если бы гипотетическая внеземная цивилизация осуществляла намеренную передачу лазерных импульсов в оптическом диапазоне спектра в направлении на Землю, то эта обсерватория в Бокете смогла бы их обнаружить, при условии если продолжительность и интенсивность этих импульсов превышает предел обнаружения оборудования обсерватории.
В настоящее время основной причиной значительного снижения яркости звезды KIC 8462852 ученые называют облако обломков комет, движущихся вокруг звезды по эллиптической орбите со значительным эксцентриситетом.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal Letters.
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