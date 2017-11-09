24 декабря к Земле приблизится опасный астероид

Ученые НАСА наблюдают за небесным телом с особым вниманием, поскольку его столкновение с нашей планетой может уничтожить целый континент.

С середины декабря команда исследователей НАСА будет вести радарные наблюдения за астероидом из обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико.

Радиолокационные наблюдения позволяют исследователям получать точные измерения астероидов, которые находятся в опасной близости от Земли. Это дает возможность создавать трехмерные модели объектов и оценить их траекторию.