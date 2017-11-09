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24 декабря к Земле приблизится опасный астероид

09.11.2017 Части света   Нет комментариев

24 декабря к Земле приблизится опасный астероид

24 декабря к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2 003 SD 220, диаметр которого составляет почти 2,5 километра. Он пролетит на расстоянии около 10 миллионов километров от нашей планеты. Существует теория, что приближение 2 003 SD 220 может повлиять на силу притяжения на Земле. Это приведет к землетрясениям и извержениям вулканов. Однако ученые не подтверждают эту теорию.

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Ученые НАСА наблюдают за небесным телом с особым вниманием, поскольку его столкновение с нашей планетой может уничтожить целый континент.

С середины декабря команда исследователей НАСА будет вести радарные наблюдения за астероидом из обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико.

Радиолокационные наблюдения позволяют исследователям получать точные измерения астероидов, которые находятся в опасной близости от Земли. Это дает возможность создавать трехмерные модели объектов и оценить их траекторию.

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Метки:  Астероид, декабря, опасный, приблизится

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