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Завтра с Землей сблизится крупный опасный астероид

09.11.2017 Части света   Нет комментариев

Завтра с Землей сблизится крупный опасный астероид

В ночь со среды на четверг мимо Земли пролетит опасный километровый астероид 2014 JO25, сблизившись с нашей планетой на максимально близкое расстояние за последние 400 лет. 
«Сближение «Скалы» с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день», — отмечается в сообщении обсерватории.
Данное небесное тело было открыто в 2014 году автоматизированным телескопом  Маунт-Леммон в рамках обзора неба Catalina Sky Survey. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Ночью в среду, 19 апреля, он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанций между Луной и Землей (1,77 миллиона километров), от поверхности нашей планеты на пути к Солнцу примернов 2 часа ночи по Москве.
Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида – около 33 метров в секунду, или 118 километров в час. В момент сближения с Землей, 2014 JO25 будет хорошо виден для наблюдателей на Земле даже в самые небольшие телескопы за счет своей блестящей поверхности.

Данный астероид входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.
Прошлый пролет объекта такого класса, как поясняет Центр радарного изучения астероидов Лаборатории реактивного движения НАСА в Голдстоуне, состоялся 13 лет назад, когда астероид 4179 Тутатис пролетел на примерно таком же расстоянии от Земли. Следующее «рандеву» Земли и крупного астероида произойдет совсем нескоро, в августе 2027 года, когда мимо планеты пролетит астероид 1999 AN10 диаметром в 1800 метров и массой в 2,9 триллиона килограмм.

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Метки:  Астероид, Завтра, Землей, Крупный, опасный, сблизится

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