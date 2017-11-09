Завтра с Землей сблизится крупный опасный астероид

Долина Наска, город Мачу-Пикчу, пирамиды Гизы и Сфинкс, Стоунхендж — все эти места ежегодно привлекают миллионы туристов, желающих прикоснуться к тайне. Ведь до сих пор идут споры о строителях этих комплексов, и внеземная версия имеет не только много... Подробнее