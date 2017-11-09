Обнаружен ионизированный водород в нашей Галактике вдали от звезд

В конце 1970-х гг. астрофизик Рон Рейнольдс (Ron Reynolds) из Висконсинского университета в Мадисоне, США, направил на небо специально сконструированный спектрометр и обнаружил прежде не наблюдаемый феномен – красноватое свечение ионизированного водорода в межзвездном пространстве. В дальнейшем Рейнольдс и его коллеги разработали инструмент WHAM, спектрометр, способный регистрировать этот тусклый, рассеянный свет, исходящий из межзвездного пространства.

В новой работе ученые при помощи инструмента WHAM опубликовали самую подробную на сегодняшний день карту ионизированного водорода, наполняющего галактику Млечный путь. Ныне известная астрофизикам как «слой Рейнольдса», эта структура, составляющая 75000 световых лет в диаметре и 6000 световых лет в толщину, расположена в плоскости галактики и вращается вместе с ней.

Важной находкой, сделанной исследователями в этой работе, стало выяснение роли некоторых звезд в ионизации водорода внутри нашей галактики. Как выяснилось, для ионизации всего наблюдаемого водорода требуется, чтобы его ионизация происходила не только в непосредственных окрестностях ярких звезд спектрального класса О, играющими важную роль в ионизации водорода, но и на относительно большом расстоянии от них, вдали от звездообразовательных областей, в глубине которых они обычно располагаются.