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Наводнение в Колумбии
10.11.2017 Интересное в мире
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Город Лоро в Колумбии оказался под водой. Проливные дожди не прекращаются там уже почти неделю. Из-за наводнения местным властям пришлось эвакуировать порядка 800 семей. :
По последним данным, от разгула стихии пострадали около 3 тысяч человек. Сотни домов оказались разрушены. В спасательной операции задействованы военные.
Прогнозы неутешительные: синоптики говорят, что осадки ожидаются в течение всей следующей недели.
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