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Наводнение в Колумбии

10.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в Колумбии

Город Лоро в Колумбии оказался под водой. Проливные дожди не прекращаются там уже почти неделю. Из-за наводнения местным властям пришлось эвакуировать порядка 800 семей.

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По последним данным, от разгула стихии пострадали около 3 тысяч человек. Сотни домов оказались разрушены. В спасательной операции задействованы военные.

Прогнозы неутешительные: синоптики говорят, что осадки ожидаются в течение всей следующей недели.

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Метки:  Колумбии, Наводнение

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