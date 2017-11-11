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Сильные ливни на севере Венесуэлы
11.11.2017 Интересное в мире
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Сильные ливни на севере Венесуэлы спровоцировали сход селевого потока, что привело в понедельник к гибели четырех человек, еще несколько пропали без вести, сообщает глава МВД страны Нестор Ревероль.
«Из-за сильных осадков происходят плачевные события в муниципалитете Хирардот», — заявил Ревероль.
«К сожалению, четыре человека погибли — одна женщина и три мужчины. Количество пропавших человек не установлено», — добавил он.:
Ревероль отметил, что некоторые дороги перекрыты, проводятся операции по поиску пропавших людей.
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