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Сильные ливни на севере Венесуэлы

11.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Сильные ливни на севере Венесуэлы

Сильные ливни на севере Венесуэлы спровоцировали сход селевого потока, что привело в понедельник к гибели четырех человек, еще несколько пропали без вести, сообщает глава МВД страны Нестор Ревероль.

«Из-за сильных осадков происходят плачевные события в муниципалитете Хирардот», — заявил Ревероль.

«К сожалению, четыре человека погибли — одна женщина и три мужчины. Количество пропавших человек не установлено», — добавил он.
Сильные ливни на севере Венесуэлы

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Сильные ливни на севере Венесуэлы

Сильные ливни на севере Венесуэлы

Сильные ливни на севере Венесуэлы

Сильные ливни на севере Венесуэлы

Ревероль отметил, что некоторые дороги перекрыты, проводятся операции по поиску пропавших людей.

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Метки:  Венесуэлы, севере, сильные

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