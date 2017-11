99% микробов, живущих в человеческом теле, неизвестны науке

«Мы удвоили количество известных вирусов в этом семействе благодаря этой работе», — рассказывает ведущий автор работы Стивен Куэйк (Stephen Quake). Что ещё более важно, его коллеги обнаружили совершенно новую группу TTV-вирусов.

Поясним, что патогены этого типа делятся на несколько групп: часть поражает людей, другая часть – животных. Однако многие из найденных исследователями вирусов хоть и относились к классу TTV, но не вписывались ни в одну из этих групп.

«Мы нашли целый новый тип вирусов, инфицирующих людей, которые по своим характеристикам ближе к вирусам, поражающим животных», — пояснил Куэйк.

По его мнению, находку огромного числа неизвестных вирусов сложно назвать удивительной. Дело в том, что исследователи при изучении микробиоты в основном сосредотачиваются лишь на одном конкретном органе человеческого тела – коже, кишечнике и так далее. К тому же, при обнаружении нового микроорганизма всё внимание обращается к нему, а миллиарды остальных так и остаются незамеченными, рассуждает учёный.

Его команда продолжит изучение микробиоты человека и классификацию различных типов неопознанных микроорганизмов. Среди важнейших целей – поиск патогенов, которые потенциально способны спровоцировать глобальные пандемии. Изучение таких вирусов поможет медикам контролировать ситуацию и быть готовым даже в малейшим вспышкам инфекции.

Кроме того, учёные планируют по такому же принципу исследовать микробиоту животных для выявления опасных вирусов, которые могут передаваться человеку. Вероятно, если бы такая работа была проведена ранее, вспышек птичьего и свиного гриппа удалось бы избежать.

Научная работа американских исследователей опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.