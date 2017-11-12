Тайна «Крылатых кораблей из Эфирии»

Все началось вечером, когда горожане 9 октября на улицах смотрели в небо, чтобы увидеть звездный дождь, обещанный учеными, так как наша планета пересеклась с потоком Драконид и его метеорами. Прогнозы полностью оправдались, так что пока 10000 объектов сгорали в атмосфере, калифорнийцы созерцали 180 небесных тел за минуту.

Вот только вместе с ними на глазах у изумленных людей внезапно появился странный воздушный транспорт, напоминающий крылатый снаряд и окруженный со всех сторон беловатым свечением. Тогда местный врач Уильям Наберс сообщил СМИ, что этот корабль направлялся в сторону Луны, после чего такие сведения подтвердили другие свидетели события. Также были отмечены необычные крылья, как у бабочки, после чего некоторые лица даже сравнили объект с огромной летучей мышью.

Темный корпус внеземного аппарата был темнее, чем вся остальная часть, а еще он медленно двигался между зданиями, позволяя людям рассмотреть себя во всей красе. Любитель астрономии Боб Стивенсон из соседнего города Эль-Кахона смог любоваться таким зрелищем с помощью телескопа, но самым важный героем этой реальной истории стал медиум Марк Проберт.

Мальчик потерял мать в 12-летнем возрасте, а дальше с трудом окончив шесть классов частной школы, он сбежал из дома, чтобы уплыть на корабле в качестве юнги. После каторжного труда на флоте 18-летний юноша пробовал различные профессии в жизни, и даже выступал в водевилях, но потом склонность к рисованию позволила ему стать сотрудником компании, производящей наглядные школьные пособия. Там он впервые после знакомства с девушкой увидел за ее спиной призрачную мужскую фигуру, улыбающуюся ей и положившую руки на плечи красивой особы.

Он долго не решался рассказать ей о таком видении, но после беседы узнал, что это был дух ее недавно скончавшегося отца. Также в комнате во время работы парень заметил огромное темное облако, издававшее звуки, которое пронеслось над кроватью, где умирал бывший владелец жилья. Молодые люди сыграли свадьбу в 1942 году, но дальше Ирен часто говорила, что мужчина во сне разговаривает на иных языках и даже записала такой сюжет на пленку. Сам Марк ничего не понял из сказанного текста, а лингвисты выяснили, что человек беседовал с незримыми собеседниками на 8 языках.

После такого события им заинтересовался ученый Мид Лейн, который также увлекался спиритизмом. Он сразу предположил, что художник имеет способности трансового медиума, так как умершие могут контролировать его сознание во время сновидений. После такого открытия наставник научил ученика правильно расслабляться и совершать астральные выходы из тела, а дальше в 1945 году впервые в него вселилась сущность, назвавшая себя американцем Мартином Линфордом, жившим в 19 веке и умершем в молодом возрасте.

Он решил выйти на контакт из-за знаний медиумом английского языка, после чего сообщил, что входит в группу жрецов и философов, желающих рассказать о своих исследованиях человечеству. Когда человек вышел из транса, то увидел потрясенные глаза его супруги и профессора, говорившие о прекрасно проведенном опыте. Затем ему удалось неоднократно совершать такие действия днем, не обращая внимания на зрителей, да и духи тоже решили подстроиться под ритм живого лица, чтобы иметь возможность общения. Медиум никогда не брал деньги за свои сеансы, ставшие сенсацией города, так как прекрасно зарабатывал своим ремеслом. Специалисты выяснили, что его собеседниками кроме Лао Дзы были Альфред Лунц вместе с Рамоном Натали, работавшим под руководством Галилео Галилея. Но главой общества являлся жрец цивилизации, погибшей до появления человечества 500000 лет назад под стенами рухнувшего храма.

Но стоит обратить внимание на загадочный НЛО, который появился перед людьми впервые, о чем во время сеанса поведал медиуму неизвестный пришелец. Оказалось, что Карита прилетела с далекой планеты, находящейся на большом расстоянии от Земли. Обитатели специально послали корабль сюда, чтобы показать свое существование людям, а также он двигался с помощью левитации и состоял из 10000 частей, в движении которых задействовано электричество. Затем существо сменил индийский гуру Рамакало, сообщивший, что не может назвать имя небесного тела, чьи жители долгие века пытаются вступить в контакт с землянами, но сейчас благодаря сильным лучам света, излучаемым планетой, такие полеты стали возможны.

Они намного выше по уровню развития и хотели совершить посадку, но боялись негостеприимной встречи, так что просят ученых поговорить с представителями в уединенном месте.

Данная информация была достоверной и передана журналистам, после чего новый сеанс медиума с участием внеземного собеседника поразил общество тем, что НЛО прилетел с другого параллельного мира вместо Солнечной системы. Тогда он был назван Эфирией, а когда аналогичные объекты стали появляться в небе страны, профессор оказался единственным человеком, назвавшим цели гостей, но ему даже не поверили уфологи.

Только спустя много лет они осознали, что внеземные корабли могут внезапно исчезнуть во время смены частоты вибрации между мирами. Сам он умер в начале 60-х годов, не дождавшись общения с пришельцами, а дальше не стало его ученика. Сейчас исследователи продолжают пользоваться его теорией, даже не подозревая, что она появилась благодаря подсказкам умерших гениев.