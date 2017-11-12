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Астероид, убивший динозавров, на два года оставил Землю без солнечного света

12.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Астероид, убивший динозавров, на два года оставил Землю без солнечного света

Группа американских учёных выяснила новые подробности одной из крупнейших природных катастроф в истории нашей планеты, которая произошла 66 миллионов лет назад. По их словам, тогда в результате столкновения с астероидом наша планета на два года лишилась солнечного света, а более трёх четвертей населявших её видов животных, включая динозавров, вымерли. Выдержки из научной работы публикует портал Phys.org.
Сотрудники Национального центра атмосферных исследований (NCAR) при поддержке NASA и Университета Колорадо в Боулдере смоделировали на компьютере, как могла выглядеть Земля в конце мелового периода незадолго до того, как астероид врезался в ту часть планеты, которая сейчас известна как полуостров Юкатан.
После они добавили в эту модель 15 миллиардов тонн сажи — именно такое количество, по последним оценкам, выделилось во время масштабных пожаров, охвативших большую часть планеты. Нагретые солнцем твёрдые частицы поднимались всё выше и выше в атмосферу, в конечном итоге сформировав глобальный барьер, который блокировал большую часть солнечного света.
— В первое время было так же темно, как лунной ночью, — пояснил один из авторов исследования Оуэн Тун.
Компьютерные симуляции показали, что на протяжении почти двух лет фотосинтез на Земле был невозможен. Поскольку многие наземные растения к тому моменту уже были сожжены пожарами, темнота, по всей видимости, сильнее всего сказалась на фитопланктоне, лежащем в основе пищевой цепи океана. Это привело к гибели большей части морских живых организмов.
Кроме того, выяснилось, что потеря солнечного света привела к значительному понижению температуры на нашей планете: на суше она упала сразу на 28 градусов Цельсия, а над океанами — на 11.
Вместе с тем в верхних слоях атмосферы температура, напротив, повысилась, поскольку летающие там частицы сажи поглощали солнечный свет. В итоге это привело к разрушению озонового слоя, что позволило впоследствии большим дозам радиации достичь поверхности Земли и усугубить обстановку на ней.
Примечательно, что даже трёхкратное снижение количества сажи имело бы для планеты катастрофические последствия — фотосинтез не происходил бы в течение года.
— Большинство крупных животных на суше погибли бы практически мгновенно, но животные, которые жили под землёй или в океанах, могли сохраниться. Мы хотели изучить долгосрочные последствия пожаров и выбросов огромного количества сажи и то, как они сказались на уцелевших животных, — пояснил руководитель исследования Чарльз Бардин из NCAR.
Научная работа может быть полезна для других видов исследований, включая моделирование сценариев «ядерной зимы», поскольку взрыв ядерного оружия способен привести к выбросу в атмосферу большого количества сажи.

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Метки:  Астероид, динозавров, оставил, солнечного, убивший

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