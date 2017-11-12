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Астероид, убивший динозавров, на два года оставил Землю без солнечного света
12.11.2017 Что от нас скрывали
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Группа американских учёных выяснила новые подробности одной из крупнейших природных катастроф в истории нашей планеты, которая произошла 66 миллионов лет назад. По их словам, тогда в результате столкновения с астероидом наша планета на два года лишилась солнечного света, а более трёх четвертей населявших её видов животных, включая динозавров, вымерли. Выдержки из научной работы публикует портал Phys.org.
Сотрудники Национального центра атмосферных исследований (NCAR) при поддержке NASA и Университета Колорадо в Боулдере смоделировали на компьютере, как могла выглядеть Земля в конце мелового периода незадолго до того, как астероид врезался в ту часть планеты, которая сейчас известна как полуостров Юкатан.
После они добавили в эту модель 15 миллиардов тонн сажи — именно такое количество, по последним оценкам, выделилось во время масштабных пожаров, охвативших большую часть планеты. Нагретые солнцем твёрдые частицы поднимались всё выше и выше в атмосферу, в конечном итоге сформировав глобальный барьер, который блокировал большую часть солнечного света.
— В первое время было так же темно, как лунной ночью, — пояснил один из авторов исследования Оуэн Тун.
Компьютерные симуляции показали, что на протяжении почти двух лет фотосинтез на Земле был невозможен. Поскольку многие наземные растения к тому моменту уже были сожжены пожарами, темнота, по всей видимости, сильнее всего сказалась на фитопланктоне, лежащем в основе пищевой цепи океана. Это привело к гибели большей части морских живых организмов.
Кроме того, выяснилось, что потеря солнечного света привела к значительному понижению температуры на нашей планете: на суше она упала сразу на 28 градусов Цельсия, а над океанами — на 11.
Вместе с тем в верхних слоях атмосферы температура, напротив, повысилась, поскольку летающие там частицы сажи поглощали солнечный свет. В итоге это привело к разрушению озонового слоя, что позволило впоследствии большим дозам радиации достичь поверхности Земли и усугубить обстановку на ней.
Примечательно, что даже трёхкратное снижение количества сажи имело бы для планеты катастрофические последствия — фотосинтез не происходил бы в течение года.
— Большинство крупных животных на суше погибли бы практически мгновенно, но животные, которые жили под землёй или в океанах, могли сохраниться. Мы хотели изучить долгосрочные последствия пожаров и выбросов огромного количества сажи и то, как они сказались на уцелевших животных, — пояснил руководитель исследования Чарльз Бардин из NCAR.
Научная работа может быть полезна для других видов исследований, включая моделирование сценариев «ядерной зимы», поскольку взрыв ядерного оружия способен привести к выбросу в атмосферу большого количества сажи. :
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