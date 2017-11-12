В кратерах на Луне бьют молнии

Поверхность Луны покрыта огромными кратерами, которые появились в результате падения крупных астероидов 4 миллиарда лет назад. Ученые стали пристально изучать лунные кратеры после того, как индийский космический аппарат при помощи российского прибора LEND нашел лед в самых темных кратерах на Луне.

Изучая странные данные, которые передавал на Землю космический зонд LRO, ученые заметили необычные энергетические всплески, которые возникали во время пролета аппарата над темными кратерами в которых ранее были обнаружены большие запасы воды.

Ученые зафиксировали накопление заряженных частиц и необычно высокую температуру в почве кратеров. Ученые пришли к выводу, что лунная почва — реголит, не проводит ток и благодаря этому заряженные частицы солнечного ветра, проникшие в нее, не теряют свой заряд и со временем, сила электрического поля, вырабатываемого этими частицами, постепенно растет, что приводит к формированию молний и мощнейших электрических разрядов.

Молнии возникают внутри темных кратеров имеющих значительные запасы воды где проводником электрических разрядов служат пары воды, образующиеся внутри лунной почвы. Молнии имеют крайне необычный характер — они рождаются не над поверхностью почвы, а внутри нее, на глубине около миллиметра от поверхности и их рождение приводит к существенным геологическим изменениям – разряды электричества интенсивно испаряют реголит и перемешивают его.

По мнению ученых, лунные молнии играют большую роль в изменении облика Луны. Эта роль намного значительнее той, которую оказывают падающие на Луну астероиды и метеориты. По расчетам специалистов, вспышки молний испаряют и разрушают около 7000 тонн реголита ежегодно.