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Ученые подтвердили открытие ближайшей к нам «экзо-Земли»

12.11.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые подтвердили открытие ближайшей к нам "экзо-Земли"

Открытая в мае этого года экзопланета  TRAPPIST-1d, похожая по своим размерам на Землю и находящаяся в «зоне жизни», действительно существует, на что указывают снимки с наземных телескопов, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

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«Мы не нашли других звезд в окрестностях системы TRAPPIST-1, что говорит о том, что вокруг нее вращается целое семейство небольших планет. Благодаря инструментам телескопа Gemini, мы смогли увидеть эту звезду четче, чем мы можем увидеть Меркурий при помощи других приборов на фоне Солнца», — заявил Стивен Хоуэлл (Steven Howell) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса в Моффетт-Филд (США).

В мае этого года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой «зоны жизни», где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, прошедших через их воздушные оболочки на пути к Земле, и обнаружили, что они представляют собой каменистые планеты, похожие на нашу, и нашли намеки на наличие воды, кислорода и углекислоты в их атмосферы. Тем не менее, не все астрономы были уверены в существовании этих планет, заявляя, что периодические снижения в яркости звезды, по котором они были обнаружены, могли быть порождены невидимым для нас светилом-спутником TRAPPIST-1.

Хоуэлл и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за TRAPPIST-1 при помощи инструмента DSSI в составе телескопа Gemini в Чили, который позволяет находить даже крайне тусклые звезды и источники света неподалеку от более ярких светил благодаря очистке изображения от шумов, возникающих из-за наличия у Земли атмосферы.

Наблюдения за TRAPPIST-1 показали, что у этого светила нет других компаньонов звездной массы, даже самых тусклых и незаметных, таких как коричневые карлики. Это означает, что ближайший на сегодня аналог Земли, TRAPPIST-1d и две другие планеты, очень похожие на нашу по своим размерам и потенциальным свойствам, на самом деле существуют.

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