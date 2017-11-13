Доставка пиццы (Алматы)

Ничто не сумеет разогреть теплую компанию друзей так, как ароматная горячая пицца, с любовью приготовленная на нежном тесте. Мы готовим пиццу исключительно из натуральных и качественных продуктов: свежих овощей, грибов, мяса и сыра, гарантируя сногсшибательный вкус и аромат.

Мы предлагаем широкий ассортимент пиццы с разнообразной начинкой, на толстом и тонком тесте, итальянской и американской, включая классические сорта — «Маргарита», «Пепперони», «Цезарь» и другие.

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