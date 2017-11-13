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Доставка пиццы (Алматы)
13.11.2017 Обо всем
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Ничто не сумеет разогреть теплую компанию друзей так, как ароматная горячая пицца, с любовью приготовленная на нежном тесте. Мы готовим пиццу исключительно из натуральных и качественных продуктов: свежих овощей, грибов, мяса и сыра, гарантируя сногсшибательный вкус и аромат.:
Мы предлагаем широкий ассортимент пиццы с разнообразной начинкой, на толстом и тонком тесте, итальянской и американской, включая классические сорта — «Маргарита», «Пепперони», «Цезарь» и другие.
У нас вы можете заказать доставка пиццы алматы . Наш курьер оперативно доставит заказ на указанный вами адрес.
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