Над Флоридой наблюдали полет НЛО

«Моя жена и я были на улице, на заднем дворе, глядя на звезды, потому что небо было необычайно ясным. Мы наблюдали звезды и созвездия в течение 5 минут, когда на небе вдруг появился движущийся объект.

Объект появился внезапно с запада, направился на восток над океаном, он летел чрезвычайно быстро и на чрезвычайно большой высоте, цвет ярко-белый, объект пролетел через небо менее чем за десять секунд.

Затем остановился и стоял неподвижно в течение нескольких секунд, а затем полетел на юго-запад в глубь страны, совершая беспорядочные зигзагообразные движения, затем резко остановился и оставался неподвижным какое-то время. Скорость его была невероятной. Затем объект полетел на юго-запад, пока не потерялся в свете городских огней Дейтона-Бич.

Я служил 14 лет в военно-воздушных силах и видел, как летают все виды военных самолетов и я с уверенностью могу заявить, что это был не самолет и не спутник. Я никогда не видел ничего летающего настолько быстро и так невероятно меняющего направление полета не говоря уже о полных остановках на одном месте во время полета.

Я на самом деле очень рациональный человек. Высококвалифицированный и опытный наблюдатель. Я видел МКС, космический челнок, истребители, современные самолеты и наблюдал в небе многочисленные спутники на протяжении многих лет, но я не видел никогда ничего подобного», — сообщил очевидец.