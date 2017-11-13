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Над Флоридой наблюдали полет НЛО

13.11.2017 НЛО   Нет комментариев

Над Флоридой наблюдали полет НЛО

В Ормонде у побережья Флориды, двое очевидцев сообщили, что они видели яркий объект, летающий «зигзагообразно» по небу с высокой скоростью. Наблюдение произошло прошлой ночью, когда они смотрели на звезды со своего двора. Муж говорит, что он военный и прослужил 14 лет в ВВС США, но он никогда не видел ничего подобного.

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«Моя жена и я были на улице, на заднем дворе, глядя на звезды, потому что небо было необычайно ясным. Мы наблюдали звезды и созвездия в течение 5 минут, когда на небе вдруг появился движущийся объект.

Объект появился внезапно с запада, направился на восток над океаном, он летел чрезвычайно быстро и на чрезвычайно большой высоте, цвет ярко-белый,  объект  пролетел через небо менее чем за десять секунд.

Затем остановился и стоял неподвижно в течение нескольких секунд, а затем полетел на юго-запад в глубь страны, совершая беспорядочные зигзагообразные движения, затем резко остановился и оставался неподвижным какое-то время. Скорость его была невероятной. Затем объект полетел на юго-запад, пока не потерялся в свете городских огней Дейтона-Бич.

Я служил 14 лет в военно-воздушных силах и видел, как летают все виды военных самолетов и я с уверенностью могу заявить, что это был не самолет и не спутник. Я никогда не видел ничего летающего настолько быстро и так невероятно меняющего направление полета не говоря уже о полных остановках на одном месте во время полета.

Я на самом деле очень рациональный человек. Высококвалифицированный и опытный наблюдатель. Я видел МКС, космический челнок, истребители, современные самолеты и наблюдал в небе многочисленные спутники на протяжении многих лет, но я не видел никогда ничего подобного», — сообщил очевидец.

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Метки:  наблюдали, Флоридой

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