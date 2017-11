Зачем НЛО похищают людей и животных?

В тот день, когда это случилось, рабочие видели, что с самого утра стадо лосей мирно паслось на склоне близлежащего холма, их было десятка полтора. Стадо целиком состояло из самок и молодых однолеток, т.к. самцы в это время года находятся отдельно, в своём «холостяцком» стаде, и пасутся несколько выше по склону.

Теперь, направляясь на обед, двое рабочих — Франсиско и Августин, которые обогнали остальных и почти уже добрались до вершины холма, снова увидели это стадо, но уже сверху. И в тот же момент Франсиско заметил странный летящий объект, который медленно, как бы крадучись, шёл над холмом, точно следуя рельефу местности и прижимаясь поближе к земле.

НЛО летел приблизительно на 50-60 метров ниже той точки холма, где были в это время Франсиско и его приятель, а расстояние до него по прямой не превышало метров 800-900. Объект явно направлялся в ту сторону, где было стадо.

Когда лоси заметили объект, они помчались вверх по склону в восточном направлении, но их движение было сильно затруднено, поскольку масса недавно обрубленных лиственных деревьев представляла собой густой частокол из полуметровых стволов, торчащих кверху, словно острые пики. Там и тут дорогу преграждали настоящие баррикады из срубленных деревьев.

Одна лосиха сильно отстала от всех и, потеряв ориентир, двинулась в другую сторону, к северу. НЛО явно нацелился на одиночку и стал к ней приближаться. Изумлённый Франсиско, увидев эту «охоту», закричал своему приятелю, указывая рукой в ту сторону: «Эй, ты только посмотри на это!»

Плавно раскачиваясь, НЛО перемещался с небольшой скоростью, не превышающей 8-10 км в час. Когда он поравнялся с лосихой, эту сцену видело уже по меньшей мере трое рабочих — Августин, что шёл рядом с Франсиско, и бригадир лесников, находившийся метров за 500 от них.

НЛО зашёл прямо над лосихой и, ни на секунду не останавливаясь, каким-то образом поднял её в воздух, причём без всяких видимых приспособлений: ни тросов, ни чего-либо в этом роде никто из присутствовавших не видел! Все, однако, были чрезвычайно удивлены тем, как вообще этот сравнительно небольшой летательный аппарат смог поднять столь крупное животное.

Набрав высоту лишь настолько, чтобы не задевать подлесок, объект, всё в том же колебательном ритме, двинулся дальше, а висевшая под ним в полной неподвижности лосиха выглядела теперь словно монументальное металлическое изваяние, плывущее тем же курсом точно под днищем НЛО. Ноги животного — в унисон с колебаниями летательного аппарата — периодически описывали круговые движения, едва не задевая кустарник и верхушки обрубленных низеньких деревьев.

Спустя некоторое время НЛО миновал вырубленный участок территории и приблизился к краю леса. Он не сбавил скорость и, видимо, не сделал нужного маневра вовремя, поскольку явно задел верхушки деревьев. На таком расстоянии рабочие не могли чётко разглядеть, что именно — сам диск, или лось, или что-то ещё ударилось о верхние ветви, но все видели, что НЛО вдруг резко «нырнул», т.е. снизился, изменил направление на противоположное, но тут же пошёл вертикально вверх. У очевидцев сложилось впечатление, что в тот момент НЛО едва не потерял лосиху. Поднявшись над лесом, объект двинулся к северу, держась на небольшой высоте над самыми верхушками деревьев, затем на мгновенье исчез из виду, резко взмыл вверх под углом примерно 45о, и пропал в облаках.

Стадо сбилось в одну плотную массу, — как это происходит всякий раз при появлении, скажем, горного льва или любого стервятника, — и оставалось в таком тревожном состоянии ещё как минимум два часа.

Ощущение тревоги передалось и рабочим. Всю оставшуюся часть дня они инстинктивно держались поближе друг к другу, то и дело взглядывая вверх, в небо. Каждый легко представил, что если эта летающая штуковина могла запросто утащить животное весом примерно в двести тридцать килограммов, то уж тем более для неё не составит труда в любой момент умыкнуть и человека. Даже и те члены бригады, кто не видел похищения и вначале подтрунивал над приятелями, теперь ощущали дискомфорт. Люди опасались, не вернётся ли НЛО, — за кем-то из них…

Впрочем, опасения такого рода не столь уж безосновательны, как может показаться. Достаточно вспомнить более ранний и хорошо известный среди уфологов случай октября 1974г, когда не только пять лосей, на которых охотился Карл Хиджон из штата Вайоминг, но и сам охотник стали жертвами похищения. Случай был вскоре детально описан в печати как «правдивая история о невероятном контакте Карла Хиджона» (Timothy Green Beckley, «Kidnapped By Aliens! The True Story of Carl Hidgon’s Incredible Contact», 1975), но тогда это сообщение прошло почти незамеченным — видимо, ввиду того, что история показалась слишком уж неправдоподобной.

Карл тогда стал участником совершенно невероятных событий. Послав пулю в гигантского лося, он с изумлением увидел, что она вдруг буквально остановилась в полёте и шлёпнулась на землю: её траектория была словно бы срезана на полпути. Обескураженный охотник оглянулся: кто бы это мог такое проделать? Позади он увидел более чем странного другого «охотника», одетого в облегающий комбинезон, а неподалёку — стоящий на земле несуразный маленький летательный аппарат прямоугольной формы, похожий скорее на прозрачный ящик. Размеры «ящика» Хиджон на глазок определил как метра полтора на два. Незнакомец, отдалённо напоминающий жителя Востока своими маленькими безбровыми глазками, большими зубами (подбородок, впрочем, вообще отсутствовал) и торчащим коротким волосом, спросил Хиджона, не желает ли тот подняться на борт. Не успел охотник что-либо сообразить или шевельнуть хоть одним мускулом, как оказался внутри той «странной штуковины», недоумевая, как это он — такой большой — мог вместиться в столь маленькую «коробку». Единственное, что пришло ему в голову, — не иначе как его каким-то образом «уменьшили». Внутри того же «ящика» Карл с ещё большим изумлением увидел пятерых лосей, на которых охотился. Лоси неподвижно лежали в каком-то прозрачном контейнере. Уж они-то все — как сюда могли вместиться?..

Ну, а потом была «стандартная программа»: чужаки его «обследовали», свозили куда-то далеко — вроде как на другую планету, а после возвратили примерно в то же безлюдное место, откуда увезли, но Карл помнил всё это весьма смутно…

Можно было бы и усомниться в этой истории, если бы не множество косвенных подтверждений случившегося, в том числе — необъяснимое избавление от камней в почках, появление рубцов на лёгких и т.п. Пикап, на котором Хиджон охотился, был впоследствии обнаружен где-то посреди поля, но вокруг грузовичка не нашли ни единого следа от шин. Как он туда попал?.. И лишь под гипнозом Карл вспомнил все подробности случившегося, не переставая удивляться, как в маленький «коробок» размером два на полтора метра могли втиснуться и он сам, и странного вида незнакомец, и все пять лосей…

Этот случай служит очередным подтверждением немыслимых технических возможностей неопознанных летающих объектов. Если ко всему сказанному мы присовокупим многочисленные сообщения о случаях похищения и истребления «тарелками» или «дисками» всевозможных домашних животных и, прежде всего, крупного рогатого скота, то интерес НЛО к лосям логически вписывается в общую известную схему. Мало того, этот вариант «сбора биологического материала», очевидно, представляется для НЛО ещё более простым и доступным, поскольку всё происходит вдали от населённых пунктов, где «тарелку» вряд ли «засекут» разгневанные фермеры или, скажем, любознательные уфологи.