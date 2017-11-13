Генерал югославской армии рассказал о встречах с НЛО

О этих событиях рассказал генерал Звонимир Юджевич, бывший командующий ВВС и противовоздушной обороны Югославии. По словам Юджевича, встречи с НЛО начались в январе 1975 года и продолжались несколько дней. Каждую ночь, через 50 минут после взлета в небе появлялся неопознанный объект.

«Объект выглядел как светящийся шар, очень хорошо видимый, может быть, в десять раз светлее яркой звезды в тот момент. Цвет постоянно менялся: белый, желтый, светло-красный, оранжевый, снова белый и т. д. Он появлялся из ниоткуда, неожиданно. Он привлекал наше внимание к себе намеренно внимание нарочно», — рассказал Юджевич.

Юджевич был не единственным, кто видел объект, многие пилоты его полка также сообщали об этом. Однако НЛО никогда не появлялся на радаре.

Юрьевич вспоминает, что 25 января он решил лично разобраться в происходящем и вылетел навстречу НЛО. Однако, как только он направился к объекту, НЛО резко ускорился и исчез. Вскоре после этого Юджевич разработал новый план, чтобы поймать неопознанный объект. Он взлетел в сопровождении трех самолетов, что бы попытаться окружить объект в воздухе.

В ту ночь, в конце января, Юджевич и еще один самолет взлетели без предупреждения. Два других самолета взлетели через небольшой промежуток времени за ними. Юджевич решил не сообщать никому о своих планах и не обсуждать его по радио, на всякий случай, если объект был каким-то неизвестным аппаратом вероятного противника.

«Я только стабилизировал полет где-то над Цетинье, когда внезапно объект появился над Будвой, и лейтенант Мачек увидел его над Никсичем», — вспоминает Юджевич.

«Я приказал Мачеку остаться на месте и прошел параллельным курсом к Адриатическому побережью, где я попытался установить, на каком расстоянии находился объект: оказалось, что это было около десяти километров», — рассказывает генерал Юджевич .

Юджевич полетел прямо к объекту пытаясь приблизиться, но объект так же начал движение и удерживал расстояние от самолета Юджевича в пределах 10 километров. К погоне за НЛО присоединились остальные три самолета и еще два МиГ-21 были отправлены в район действий из Белграда. Все летчики визуально наблюдали объект, который перемещался удерживая дистанцию и не подпуская истребители к себе более чем на 10 километров. Станции слежения на земле сообщали, что не видят объект на радарах.

В последующие дни объект продолжал появляться и даже несколько раз отразился на радарах, но попытки его преследовать оказались безрезультатными, поскольку НЛО обладал летными характеристиками намного превосходившими современные на тот момент советские самолеты.

Юджевич продолжал докладывать руководству страны о происходящим и в ответ выслушивал насмешки в его компетентности, поскольку ВВС страны не могут поймать какого-то воздушного нарушителя. В итоге генерал приказал игнорировать появление НЛО и не обращать на него внимания.

«Люди не понимали, что происходит, объект появился в очередной раз и командир эскадрильи подошел ко мне и сказал, что 100 человек собрались на взлетном поле и наблюдают за НЛО и что я не должен делать вид, что ничего не происходит. Что я должен был делать?

Руководство страны приказало прекратить любые попытки исследования и преследования этого НЛО, мне приказали сделать вид, что его вообще не существует. Я подошел к людям стоявшим на поле и наблюдавшими за НЛО висящим в небе и громко сказал, что я ничего не вижу, они посмотрели на меня, как на сумасшедшего, а я продолжил, что я ничего не вижу, потому, что не хочу ничего видеть и они должны перестать стоять и смотреть на НЛО, а должны разойтись и вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

Люди подчинились, а я стоял и смотрел на НЛО, который вдруг ярко вспыхнул и быстро набрав высоту улетел, теперь уже навсегда. Эта последняя встреча с НЛО была 12 февраля 1975 года. Больше его никто не видел», — рассказал генерал.