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Генерал югославской армии рассказал о встречах с НЛО
13.11.2017 НЛО
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Несколько раз в 1975 году пилоты ВВС Югославии видели странный разноцветный светящийся шар, но каждый раз, когда они пытались его догнать, он быстро улетал используя свое превосходство в скорости.
О этих событиях рассказал генерал Звонимир Юджевич, бывший командующий ВВС и противовоздушной обороны Югославии. По словам Юджевича, встречи с НЛО начались в январе 1975 года и продолжались несколько дней. Каждую ночь, через 50 минут после взлета в небе появлялся неопознанный объект.
«Объект выглядел как светящийся шар, очень хорошо видимый, может быть, в десять раз светлее яркой звезды в тот момент. Цвет постоянно менялся: белый, желтый, светло-красный, оранжевый, снова белый и т. д. Он появлялся из ниоткуда, неожиданно. Он привлекал наше внимание к себе намеренно внимание нарочно», — рассказал Юджевич.
Юджевич был не единственным, кто видел объект, многие пилоты его полка также сообщали об этом. Однако НЛО никогда не появлялся на радаре.:
Юрьевич вспоминает, что 25 января он решил лично разобраться в происходящем и вылетел навстречу НЛО. Однако, как только он направился к объекту, НЛО резко ускорился и исчез. Вскоре после этого Юджевич разработал новый план, чтобы поймать неопознанный объект. Он взлетел в сопровождении трех самолетов, что бы попытаться окружить объект в воздухе.
В ту ночь, в конце января, Юджевич и еще один самолет взлетели без предупреждения. Два других самолета взлетели через небольшой промежуток времени за ними. Юджевич решил не сообщать никому о своих планах и не обсуждать его по радио, на всякий случай, если объект был каким-то неизвестным аппаратом вероятного противника.
«Я только стабилизировал полет где-то над Цетинье, когда внезапно объект появился над Будвой, и лейтенант Мачек увидел его над Никсичем», — вспоминает Юджевич.
«Я приказал Мачеку остаться на месте и прошел параллельным курсом к Адриатическому побережью, где я попытался установить, на каком расстоянии находился объект: оказалось, что это было около десяти километров», — рассказывает генерал Юджевич .
Юджевич полетел прямо к объекту пытаясь приблизиться, но объект так же начал движение и удерживал расстояние от самолета Юджевича в пределах 10 километров. К погоне за НЛО присоединились остальные три самолета и еще два МиГ-21 были отправлены в район действий из Белграда. Все летчики визуально наблюдали объект, который перемещался удерживая дистанцию и не подпуская истребители к себе более чем на 10 километров. Станции слежения на земле сообщали, что не видят объект на радарах.
В последующие дни объект продолжал появляться и даже несколько раз отразился на радарах, но попытки его преследовать оказались безрезультатными, поскольку НЛО обладал летными характеристиками намного превосходившими современные на тот момент советские самолеты.
Юджевич продолжал докладывать руководству страны о происходящим и в ответ выслушивал насмешки в его компетентности, поскольку ВВС страны не могут поймать какого-то воздушного нарушителя. В итоге генерал приказал игнорировать появление НЛО и не обращать на него внимания.
«Люди не понимали, что происходит, объект появился в очередной раз и командир эскадрильи подошел ко мне и сказал, что 100 человек собрались на взлетном поле и наблюдают за НЛО и что я не должен делать вид, что ничего не происходит. Что я должен был делать?
Руководство страны приказало прекратить любые попытки исследования и преследования этого НЛО, мне приказали сделать вид, что его вообще не существует. Я подошел к людям стоявшим на поле и наблюдавшими за НЛО висящим в небе и громко сказал, что я ничего не вижу, они посмотрели на меня, как на сумасшедшего, а я продолжил, что я ничего не вижу, потому, что не хочу ничего видеть и они должны перестать стоять и смотреть на НЛО, а должны разойтись и вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
Люди подчинились, а я стоял и смотрел на НЛО, который вдруг ярко вспыхнул и быстро набрав высоту улетел, теперь уже навсегда. Эта последняя встреча с НЛО была 12 февраля 1975 года. Больше его никто не видел», — рассказал генерал.
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