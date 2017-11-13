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Число жертв наводнений в Южной Азии превысило 1000 человек
13.11.2017 Интересное в мире
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Число погибших от наводнений в Южной Азии превысило 1000 человек. Спасательные команды пытаются добраться до миллионов пострадавших, которые отрезаны от внешнего мира сильнейшим муссонным катаклизмом за последние годы.
Тысячи солдат и сотрудников экстренных служб участвуют в спасательных операциях в Индии, Бангладеш и Непале, где с 10 августа были обнаружены в общей сложности 1009 бездыханных тел.
Двадцать шесть тел были найдены в среду в Бихаре, самом пострадавшем штате на востоке Индии. Таким образом, список погибших увеличился до 367, сообщил Анируд Кумар, глава управления по ликвидации стихийных бедствий штата.
«В 19 районах штата все еще около 11 млн пострадавших», — сказал он, добавив, что 450 тысяч эвакуированных находятся в правительственных убежищах.
В соседнем Уттар-Прадеш наводнения затопили почти половину, самого населенного штата в Индии, где проживают 220 млн человек.
Пресс-секретарь службы по ликвидации стихийных бедствий Т. П. Гупта сказал, что 82 человека погибли и более 2 млн пострадали. Штат граничит с Непалом, где погибли 146 человек и разрушены 80 тысяч домов. ООН называет наводнение худшим за 15 лет.
Министерство внутренних дел Непала предупредило, что число жертв может увеличиться, так как спасательные команды добираются до удаленных уголков обедневшей горной страны.
В регионе Гималаи на северо-западе Индии оползни, вызванные сильным ливнем, унесли 54 жизни. Большинство несчастных скончались, когда большая грязевая лавина смела со склона горы два автобуса.
Ситуация медленно улучшается в штатах Западная Бенгалия и Ассам на востоке и северо-востоке Индии, где погибли 223 человека.
Наводнения в Ассаме — уже вторая волна менее чем за 4 месяца — принесли масштабные разрушения, убив 71 человека и большое количество местных диких животных, включая бенгальского тигра и 15 редких однорогих носорогов.
В штате Западная Бенгалия, где погибли 152 человека, сотни тысяч сбежали из затопленных деревень на лодках и временных плотах, чтобы достигнуть правительственных станций помощи.
В Бангладеш уровень воды медленно возвращается к нормальному в реках Брахмапутра и Ганг. Число жертв — 137, пострадали более 7,5 млн человек. :
Почти 350 человек погибли в первой волне наводнений, которая началась в середине июля в западных индийских штатах Гуджарат и Раджастхан и нескольких удаленных северо-восточных штатах.
В последнее время аномальные наводнения уносят жизни людей по всему миру.
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