Число жертв наводнений в Южной Азии превысило 1000 человек

Несколько раз в 1975 году пилоты ВВС Югославии видели странный разноцветный светящийся шар, но каждый раз, когда они пытались его догнать, он быстро улетал используя свое превосходство в скорости.Несколько раз в 1975 году пилоты ВВС Югославии видели... Подробнее