Сильные ливни обрушились на Псковскую область



Проливной дождь стал сегодня причиной затопления нескольких районов области. По сообщению регионального управления МЧС, в шести муниципальных образованиях подтоплено 103 дома. Сильнее всего от ливня пострадали Пушкиногорский, Новоржевский, Пыталовский, Островский, Красногородский, Опочецкий районы и Псков.



В областном центре задействовано более шестидесяти человек и пятнадцать единиц техники – они ликвидируют последствия дождя. Движение затруднено по основным транспортным артериям Пскова. Особенно пострадала улица Юбилейная, перекрыто движение от Дома офицеров до пересечения с Рижским проспектом. Закрыто движение по проспекту Энтузиастов в Пскове до пересечения с Сиреневым бульваром. Огромная непроходимая лужа образовалась на улице Конной и Петровской.

Ливневая канализация не справляется с водой не только в старых районах города, но и рядом с новостройками. Так, например, полностью ушла под воду даже улица Балтийская. Не меньше проблем доставила непогода и сельской местности. В социальных сетях жители Псковской области публикуют фотографии затопленных улиц и домов. Многие деревни стали похожи на Венецию. На автодороге в Печорском районе размыло дорожное полотно, движение перекрыто. По информации метеорологов, область приблизилась к опасному уровню осадков — выпало 70% от месячной нормы.