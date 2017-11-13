Реклама

Gallery

1386113223_thumb_nezvanye-gosti-iz-glubin-okeana_2 1394908742_thumb_mozg-napolnyaet-cvetom-chierno-belye-kartinki_1 1405070823_ryadom-s-zemleiy-proletel-asteroid-2013-xy8_2 1407697921_ozhidaetsya-velikiiy-potop_2 1398257102_thumb_NLO-v-19-m-veke 1403379361_Global-noe-poteplenie-klimata-privedet-v-blizhaiyshie-gody-k-rostu-chisla-uraganov-i-navodneniiy 1403874362_V-Solnechnoiy-sisteme-kogda-to-sushestvovala-eshe-odna-planeta-gigant 1405972443_NASA-obnarodovalo-svezhie-snimki-fontanov-na-Encelade_9

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Сильные ливни обрушились на Псковскую область

13.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Проливной дождь стал сегодня причиной затопления нескольких районов области. По сообщению регионального управления МЧС, в шести муниципальных образованиях подтоплено 103 дома. Сильнее всего от ливня пострадали Пушкиногорский, Новоржевский, Пыталовский, Островский, Красногородский, Опочецкий районы и Псков.

:


В областном центре задействовано более шестидесяти человек и пятнадцать единиц техники – они ликвидируют последствия дождя. Движение затруднено по основным транспортным артериям Пскова. Особенно пострадала улица Юбилейная, перекрыто движение от Дома офицеров до пересечения с Рижским проспектом. Закрыто движение по проспекту Энтузиастов в Пскове до пересечения с Сиреневым бульваром. Огромная непроходимая лужа образовалась на улице Конной и Петровской.

Ливневая канализация не справляется с водой не только в старых районах города, но и рядом с новостройками. Так, например, полностью ушла под воду даже улица Балтийская. Не меньше проблем доставила непогода и сельской местности. В социальных сетях жители Псковской области публикуют фотографии затопленных улиц и домов. Многие деревни стали похожи на Венецию. На автодороге в Печорском районе размыло дорожное полотно, движение перекрыто. По информации метеорологов, область приблизилась к опасному уровню осадков — выпало 70% от месячной нормы.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  область, обрушились, Псковскую, сильные

Похожие сообщения:

?>