Режим ЧС ввели в Амурской области после аварии на ГЭС



Режим чрезвычайной ситуации введен в Бурейском районе Амурской области после нештатной ситуации на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Там произошло повреждение одной из опор сегментного затвора.

Опасности подтопления для населенных пунктов нет, сообщает МЧС. Создан штаб, который контролирует обстановку. НА ГЭС находится оперативная группа. Она оценит масштаб и возможные последствия случившегося. В ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Во всех населенных пунктах Бурейского района ниже по течению реки Бурея от плотины Нижне-Бурейской ГЭС установлены временные гидропосты. Районные власти приняли решение ввести режим ЧС после повреждения затвора водосливной плотины станции. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Амурской области.

«В Бурейском районе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации. Во всех населенных пунктах, расположенных ниже по течению от Нижне-Бурейской ГЭС, ведется мониторинг уровня воды в реке Бурее, здесь созданы временные гидропосты. Главами поселений проведен подворовый обход и оповещение населения. Угрозы подтопления населенным пунктам нет», — сообщили в ведомстве.



В настоящее время уровень воды на реке Бурее снижается. По данным на 07:00 25 августа, он составил 324 сантиметра. Для сравнения: при неблагоприятном явлении (выход воды на нижнюю пойму без подтопления жилищного фонда и объектов экономики) этот уровень составляет 750 сантиметров; при опасном явлении (подтопление домов) – 800 сантиметров.