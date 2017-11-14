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В крови человека обнаружены неизвестные организмы

14.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В крови человека обнаружены неизвестные организмы

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что большинство микробов, составляющих микрофлору человека, неизвестны науке. Об этом сообщает издание ScienceAlert. 
Исследователи проанализировали фрагменты ДНК, которые содержались в 1351 образце крови, взятом у 188 пациентов. Биологи секвенировали, то есть прочитали нуклеотидные последовательности методом дробовика, при котором молекулярные цепочки разбиваются на отдельные клонируемые части. Структура целого фрагмента (контига) определяется компьютерной программой на основе множества отдельных прочтений (ридов).
Всего было секвенировано 7190 контигов, больше половины которых (3761) не имело сходства с хранящимися в базе данных последовательностями бактериальной ДНК. Ученые определили, что фрагменты принадлежат микроорганизмам из неизвестных таксонов — групп живых существ, объединяющих сходные виды или таксоны более нижних рангов.
Ранее стало известно, что 99% микробов, живущих в человеческом теле, неизвестны науке.

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Метки:  Неизвестные, обнаружены, организмы, человека

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