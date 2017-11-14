Ученые впервые телепортировали запутанные частицы под водой



Квантовая запутанность — одна из предпосылок создания телепорта

Процесс создания запутанных частиц очень сложен: требуется много оборудования и специальные условия. Ученые из университета Джао Тонг для этого использовали систему из лазера и кристальной оптики.

Ученые из Китая в начале 2017 года смогли отправить запутанные частицы в космос и обратно. Но до этого никто не отправлял их под водой.