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Ученые впервые телепортировали запутанные частицы под водой
14.11.2017 Что от нас скрывали
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Исследователям удалось транспортировать так называемые запутанные частицы под водой на расстояние в три метра. Это назвали первым шагом к созданию квантового интернета по всей Земле через океаны. Но пока этот процесс удалось воспроизвести только в стеклянной трубе с морской водой в лабораторных условиях, сообщает The Next Web.
В будущем авторы исследования планируют расширить дальность телепортации частиц почти до километра.
Установка для подводной телепортации запутанных частиц
Технология
Термин «запутанные частицы» произошел от явления квантовой механики — «квантовой запутанности». Частицы называют запутанными, если они взаимозависимы. Например, если взять два запутанных фотона и замерить их собственные моменты импульса (спин), то они окажутся противоположными — положительным и отрицательным. Связь между двумя запутанными частицами сохраняется, даже если их разнести на тысячи километров. :
Квантовая запутанность — одна из предпосылок создания телепорта
Процесс создания запутанных частиц очень сложен: требуется много оборудования и специальные условия. Ученые из университета Джао Тонг для этого использовали систему из лазера и кристальной оптики.
Ученые из Китая в начале 2017 года смогли отправить запутанные частицы в космос и обратно. Но до этого никто не отправлял их под водой.
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