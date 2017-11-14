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Ученые впервые телепортировали запутанные частицы под водой

14.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые впервые телепортировали запутанные частицы под водой

Исследователям  удалось транспортировать так называемые запутанные частицы под водой на расстояние в три метра. Это назвали первым шагом к созданию квантового интернета по всей Земле через океаны. Но пока этот процесс удалось воспроизвести только в стеклянной трубе с морской водой в лабораторных условиях, сообщает The Next Web. 
В будущем авторы исследования планируют расширить дальность телепортации частиц почти до километра.
Ученые впервые телепортировали запутанные частицы под водойУстановка для подводной телепортации запутанных частиц
Технология
Термин «запутанные частицы» произошел от явления квантовой механики — «квантовой запутанности». Частицы называют запутанными, если они взаимозависимы. Например, если взять два запутанных фотона и замерить их собственные моменты импульса (спин), то они окажутся противоположными — положительным и отрицательным. Связь между двумя запутанными частицами сохраняется, даже если их разнести на тысячи километров.

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Квантовая запутанность — одна из предпосылок создания телепорта

Процесс создания запутанных частиц очень сложен: требуется много оборудования и специальные условия. Ученые из университета Джао Тонг для этого использовали систему из лазера и кристальной оптики.
Ученые из Китая в начале 2017 года смогли отправить запутанные частицы в космос и обратно. Но до этого никто не отправлял их под водой.

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Метки:  Впервые, запутанные, телепортировали, Ученые, Частицы

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