Загадки человечества. Выпуск 40



Уфологи считают, что обнаружили секретную базу в Антарктиде. Что это за объект и для каких целей он был построен;

— Библиотека фараона может находиться в подземельях под статуей Сфинкса. Какие тайны хранятся в этих архивах и почему правительство Египта запретило исследовать монумент;

— Феи, лешие, водяные. Существуют ли они на самом деле. Кому удалось их встретить, где и когда. И кто такие настоящие охотники за привидениями.

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