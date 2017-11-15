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Загадки человечества. Выпуск 40

15.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Уфологи считают, что обнаружили секретную базу в Антарктиде. Что это за объект и для каких целей он был построен;
— Библиотека фараона может находиться в подземельях под статуей Сфинкса. Какие тайны хранятся в этих архивах и почему правительство Египта запретило исследовать монумент;
— Феи, лешие, водяные. Существуют ли они на самом деле. Кому удалось их встретить, где и когда. И кто такие настоящие охотники за привидениями.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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