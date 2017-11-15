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Тайна диска Сабу
15.11.2017 Что от нас скрывали
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Этот мистический доисторический артефакт – предположительно часть неизвестного механизма — был обнаружен египтологом Уолтером Брайаном в гробнице древнеегипетского чиновника Сабу (3100-3000 года до н.э.), которая находится недалеко от поселка Саккара.
Сабу был сыном фараона Анедджиба (это пятый правитель первой династии древнего Египта), он правил городом или провинцией, которая предположительно называлась «Звезда семьи Хора».
Погребальная камера, в которой нашли загадочный артефакт, была наполнена разнообразными сосудами, каменными ножами, стрелами, несколькими медными инструментами и фрагментами чаш из аспидного сланца.
Диаметр диска Сабу составляет примерно 61 см в диаметре, толщина – один см, в центре – 10,6 см. Он изготовлен из очень хрупкого материала, который требует большого мастерства, которое даже сегодня доступно лишь единицам.
Компьютерная реконструкция диска Сабу
Это удивительное открытие поднимает ряд важных вопросов, которые могут перевернуть наше представление об истории:
Каково было предназначение диска Сабу?
Учёные считают, что загадочный предмет вряд ли может быть колесом, поскольку колесо появилось в Египте около 1500 года до н.э., в период правления 18-й династии.
Но если бы диск Сабу и правда оказался колесом, это означало бы, что колесо появилось в Египте не позже 3000 года до н.э., а значит, египтологам пришлось бы переписывать кое-какие исторические книги.
Если диск Сабу не колесо и не вариация на тему колеса, то что?
Некоторые учёные предполагают, что сложная работа по такому хрупкому материалу значительно сужает его возможности, и предлагают версию ритуального или какого-либо ещё религиозного использования.
Другие специалисты считают, что диск мог быть ножкой масляной лампы. Критики этой версии убеждены, что существование трёхлопастной ритуальной лампы маловероятно, и что сама форма лопастей диска указывает скорее на его функциональное предназначение, а не на декоративное.
Могли ли древние египетские технологии превосходить современные?
По одной из версий мы столкнулись с артефактом неизвестной высокоразвитой древней технологии. Египтолог Сирил Альдред полагает, что вне зависимости от предназначения этого конкретного объекта, его форма ясно указывает на то, что он представляет собой копию другого — металлического объекта, который намного старше найденного.
Зачем 5 тысяч лет назад древним египтянам понадобилось создавать объект с такой сложной структурой?
Как могла цивилизация, мастера которой обычно использовали для работы по камню зубило, могли развить технику, которая позволила им вырезать такие сложные формы на таком хрупком материале?
И зачем древние египтяне тратили время и развивали мастерство для создания подобных объектов, если они не выполняли некую важную, специфическую функцию?
Очевидно, что диск Сабу играл 5000 лет назад какую-то неведомую важную роль. Египтологи предложили несколько теорий, объясняющих его предназначение, но пока ни одна теория не в состоянии объяснить его сложную структуру.
Пока загадка остаётся неразгаданной. :
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