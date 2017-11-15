Тайна диска Сабу

В Ормонде у побережья Флориды, двое очевидцев сообщили, что они видели яркий объект, летающий «зигзагообразно» по небу с высокой скоростью. Наблюдение произошло прошлой ночью, когда они смотрели на звезды со своего двора. Муж говорит, что он военный и... Подробнее