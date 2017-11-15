Зонд Philae неожиданно подал признаки жизни

Philae, напомним, был сброшен на комету с борта автоматической станции Rosetta больше года назад. Увы, во время посадки не сработали гарпуны, при помощи которых аппарат должен был зацепиться за поверхность. В результате, зонд дважды отскочил от космического объекта и оказался в нерасчётном затенённом месте. Примерно за 60 часов аппарат истощил запас заряда аккумуляторов и отключился.

В июне 2015-го Philae удалось пробудить от «спячки»: он несколько раз выходил на связь, правда, соединения прерывались многочисленными сбоями. 24 июня от Philae поступили последние сигналы, после чего он замолчал, как казалось, навсегда.

И вот теперь финские сетевые источники передают радостную весть: на этой неделе Philae неожиданно подал признаки жизни. Как сообщили в Финском метеорологическом институте, сеанс связи длился около десяти секунд, в течение которых удалось получить несколько десятков пакетов данных. Это вселяет надежду, что как минимум один передатчик на борту зонда находится в рабочем состоянии, а поэтому теоретически он может продолжить трансляцию данных.

Правда, не ясно, что именно содержится в переданных пакетах. Специалисты говорят, что в них могут быть включены некие телеметрические показатели, но обнаружить пригодные для расшифровки сведения не удалось. Исследователи продолжают изучать полученные данные и оценивать возможность установления контакта с Philae.

Нужно также подчеркнуть, что в Европейском космическом агентстве (ЕКА) информацию о выходе Philae на связь официально пока не подтверждают. Насколько распространённые финскими СМИ сведения точны, вероятно, станет ясно позднее.

Добавим, что миссия Rosetta завершится в сентябре 2016-го, когда из-за удаления от Солнца выработка энергии в нужном количестве станет невозможной. Финалом программы станет падение станции на поверхность кометы.