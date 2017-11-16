«Хаббл» посмотрел через гравитационную линзу в созвездии Кита

Ученые из Китая и других стран мира, работающие с луноходом "Юйту", опубликовали первые за последние 40 лет данные о свойствах лунного грунта и материи недр Луны, которые указали на то, что вулканы на Луне погасли заметно позднее, чем мы считали... Подробнее