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«Хаббл» посмотрел через гравитационную линзу в созвездии Кита
16.11.2017 Части света
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Космическая обсерватория «Хаббл» прислала снимки галактического кластера Abell 370, расположенного в шести миллиардах световых лет от Солнца в созвездии Кита. Кластер оказался гигантским «естественным телескопом», через гравитационную линзу которого удалось разглядеть ещё более далёкий космический объект.
Кластер Abell 370 — это колоссальная структура на окраине видимой вселенной, состоящая из сотен галактик. Первые снимки кластера появились в середине восьмидесятых; тогда астрономы заметили на них гигантскую яркую структуру в форме арки. Учёные решили, что арка — это не реально существующий астрономический объект, а эффект гравитационной линзы: огромная масса кластера галактик меняет направление распространения электромагнитных волн. Попав в гравитационную линзу, свет, исходящий из галактики, находящейся от Земли вдвое дальше, чем сам кластер, меняет направление так же, как меняет направление свет в обычной линзе.
Новый снимок «Хаббла» позволил в деталях разглядеть два искажённых линзой изображения одной и той же спиральной галактики, которая, по расчётам учёных, находится на одной прямой с Млечным путём и кластером Abell 370. Гравитационная линза кластера в данном случае выступает как природный телескоп, дающий астрономам заглянуть дальше, чем позволяют возможности самых мощных рукотворных телескопов.
NASA, ESA/HUBBLE, HST FRONTIER FIELDS
Колоссальная гравитация кластера Abell 370 создала настоящее окно в раннее детство вселенной. Изображение спиральной галактики в линзе кластера позволяет судить о том, как эта галактика выглядела всего через несколько миллионов лет после Большого Взрыва.
Снимок был сделан в рамках программы Frontier Fields, изучающей самые удалённые астрономические объекты. Исследуя галактики, удалённые от нашей на миллиарды световых лет, учёные пытаются заглянуть в далёкое прошлое вселенной до того, как зажглась большая часть звёзд.
Изучение больших галактических кластеров помогает измерить распределение во Вселенной нормальной и тёмной материи. К примеру, гравитационная линза, образованная кластером Abell 370, свидетельствует о том, что в кластере присутствует два дискретных облака тёмной материи. Это, в свою очередь, проливает свет на историю самого кластера, который мог возникнуть в результате слияния двух скоплений галактик поменьше. :
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