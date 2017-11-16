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NASA задействует частные компании для доставки грузов на Луну
16.11.2017 Части света
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«NASA заинтересовано в оценке доступности услуг по перевозке полезной нагрузки с Земли на поверхность Луны уже в 2018 финансовом году и в течение следующего десятилетия», — говорится в запросе. — Этот подход предполагает возможность решать важнейшие стратегические задачи, связанные с разведкой, наукой и технологиями на основе коммерчески доступных внутренних космических услуг и оборудования». В тесте запроса отмечается, что NASA будет использовать ответы для планирования будущей деятельности, без гарантии возможных заказов. Однако руководители агентства заявляют, что они в любом случае заинтересованы в использовании коммерческих систем. Запрос не устанавливает каких-либо конкретных технических требований, таких как масса полезной нагрузки или мощность ракеты-носителя, но в большинстве случаев оговаривает, что таковая должна быть произведена в США. Компании могут также предлагать агентству купить полученные со своих космических аппаратов научные или технические данные. Оговаривается также возможность возвращения грузов с Луны на Землю.
NASA выпустило этот запрос спустя ровно шесть месяцев после аналогичного, который запрашивал информацию о приборах, которые могут быть использованы на Луне. Официальные лица заявили тогда, что их в первую очередь интересуют инструменты, которые уже созданы в качестве запасных частей для других миссий или которые можно быстро собрать, причем агентство обещало в лучшем случае внести лишь незначительную часть затрат на создание оборудования. :
В ближайшие несколько лет удовлетворить государственные потребности в лунном транспорте смогут несколько компаний. Флоридская Moon Express является одним из пяти финалистов конкурса Google Lunar X Prize, с призом в 20 миллионов долларов за первый частный луноход, который, сев на Луну, сможет пройти по ней не менее 500 метров. Старт Moon Express назначен на этот год. Проект лунного аппарата от Moon Express
Второй финалист, Synergy Moon, считается международной компанией, но имеет почтовый адрес в Сан-Франциско. Он раскрыл мало деталей о своих планах полета и посадки. Питсбургская компания Astrobotic, которая выбыла из конкурса в прошлом году, продолжает разрабатывать лунные посадочные платформы для запуска в ближайшие несколько лет.
Новый участник лунного коммерческого рынка — Blue Origin. В начале этого года компания предложила концепцию Blue Moon для доставки большого количества грузов на Луну. По мнению руководства компании, никакая лунная миссия будущего без этого не обойдется. Blue Origin предложил разработать систему Blue Moon в рамках государственно-частного партнерства с NASA, разделяя затраты между его участниками. Вообще же перечень компаний с «космическими амбициями» обширен, и в ближайшие годы может вырасти еще больше.
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