NASA задействует частные компании для доставки грузов на Луну

В ближайшие несколько лет удовлетворить государственные потребности в лунном транспорте смогут несколько компаний. Флоридская Moon Express является одним из пяти финалистов конкурса Google Lunar X Prize, с призом в 20 миллионов долларов за первый частный луноход, который, сев на Луну, сможет пройти по ней не менее 500 метров. Старт Moon Express назначен на этот год. Проект лунного аппарата от Moon Express

Второй финалист, Synergy Moon, считается международной компанией, но имеет почтовый адрес в Сан-Франциско. Он раскрыл мало деталей о своих планах полета и посадки. Питсбургская компания Astrobotic, которая выбыла из конкурса в прошлом году, продолжает разрабатывать лунные посадочные платформы для запуска в ближайшие несколько лет.

Новый участник лунного коммерческого рынка — Blue Origin. В начале этого года компания предложила концепцию Blue Moon для доставки большого количества грузов на Луну. По мнению руководства компании, никакая лунная миссия будущего без этого не обойдется. Blue Origin предложил разработать систему Blue Moon в рамках государственно-частного партнерства с NASA, разделяя затраты между его участниками. Вообще же перечень компаний с «космическими амбициями» обширен, и в ближайшие годы может вырасти еще больше.