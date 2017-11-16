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НЛО против военны

16.11.2017 НЛО   Нет комментариев


«Что угодно и где угодно» — не оговорка. Военные готовятся обороняться от противника, который движется быстрее любых земных объектов.

Россия и США создают орбитальные лазеры и космические бомбардировщики. Против кого мы будем сражаться за пределами планеты?

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В 2020 году Россия и США выведут в космос новейшую систему спутников с боевыми лазерами. Наша страна давно занимается разработкой лучевого оружия, как и американцы, успешно испытавшие его в Персидском заливе. Но против кого это оружие направлено?

«Нас больше не волнуют ни ветер, ни удалённость цели: нам теперь вообще ничего не может помешать, — прокомментировал испытания лейтенант ВМС США Кейл Хьюз. — Новейшее лазерное оружие может сбить вообще что угодно, когда угодно и где угодно».

Как давно военные контактируют с инопланетными расами? Почему НЛО мониторят Петрозаводск и Ивановскую область? С какой целью Россия запускает инновационную лунную станцию — впервые за 43 года? Что хотели украсть пришельцы у ВВС Великобритании? Для чего на самом деле Илон Маск хочет колонизировать Марс? Зачем британская разведка нанимает чемпионов по компьютерным «стрелялкам»? И к чему может привести похищение инопланетянами?

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Метки:  военны, против

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