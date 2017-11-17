Инопланетяне — друзья или враги?

Теория «Галактического клуба»

Еще в середине 1970-х годов известный астрофизик Рональд Брейсуэлл выдвинул идею «Галактического зоопарка», или «Галактического клуба». Суть ее в том, что существует некое сообщество цивилизаций (например, в рамках нашей Галактики), члены которого поддерживают отношения между собой.

Но вот с нами на контакт они не выходят, так как мы еще слишком «отсталые» для них. Или наша цивилизация недостаточно развита в научно-технологическом плане, или наши мораль и этика пока «не доросли» до их стандартов.

Ничего удивительного в этом нет. Закрытые элитные клубы и сообщества существовали всегда и в самых различных сферах. И, как правило, членство там доступно лишь при выполнении определенных условий — например, при наличии у кандидата определенного статуса, получения рекомендаций от других участников либо успешного прохождения тестов или испытаний.

После того как теория Брейсуэлла получила широкую огласку, у нее появились свои сторонники и противники. Последние утверждают, что создание «Галактического клуба» совершенно невозможно, поскольку крайне сложно наладить коммуникации между различными цивилизациями, а также удержать все развитые миры от контакта с «варварами», подобными нам.

А как же сигналы?

И все же надежда есть! Не так давно группа канадских астрофизиков зафиксировала целых 234 случая «необычных периодических спектральных модуляций в малой доле звезд солнечного типа». По мнению ученых, причиной такого «нестандартного поведения» далеких светил может оказаться существование вблизи них высокоразвитых цивилизаций.

Авторы исследования, используя обзор SDSS (Sloan Digital Sky Survey), проанализировали спектральные характеристики около 2,5 миллиона небесных тел. В частности, их интересовало изменение интенсивности света в зависимости от длины волны. Так, у 234 звезд были обнаружены световые «сигналы» с одинаковым периодом — 1,65 пикосекунды (одна пикосекунда равна триллионной доле секунды).

Как полагают эксперты, такая периодичность не может объясняться техническими погрешностями или естественными особенностями светил. Скорее всего, сигналы имеют искусственное происхождение. Единственная альтернативная версия -это особый химический состав некоторых звезд в галактическом гало. Но такое маловероятно.

Любопытно, что все «аномальные» сигналы испускают звезды околосолнечного типа спектральных классов F2-K1.

Исследователи считают, что на планетах возле этих звезд обитают разумные цивилизации, которые сознательно меняют интенсивность светового излучения, чтобы быть замеченными соседями по Галактике. Делается это, к примеру, при помощи лазеров. Кстати, параметры сигнала, который мог быть искусственно смодулирован нашими братьями по разуму в целях коммуникации, были описаны еще в 2012 году.

Осторожно: опасность!

Между тем многие исследователи выдвигают гипотезу о том, что контакт с инопланетянами не принесет нам ничего хорошего. Ведь если они стремятся выйти с нами на связь, то, следовательно, нуждаются в наших ресурсах. И непременно попытаются колонизировать Землю.

Что произойдет, если посредством испускания сигналов «соседи» на нас выйдут? Вероятнее всего, они постараются собрать как можно больше информации о нас, чтобы затем понять, как ее использовать. И уже на основании анализа этих сведений примут решение — или оставить все как есть, или предпринять какие-то действия. Причем не факт, что дружественные…

Земля — угроза для Вселенной?

В Интернете появился научный доклад, подготовленный совместно специалистами NASA и Университета штата Пенсильвания. Из него следует, что развитие нашей цивилизации может не отвечать интересам наших «соседей» и они способны принять меры, чтобы защитить себя и другие космические цивилизации.

В частности, наша хозяйственная деятельность обернулась губительными последствиями для экологии. Со временем это может стать угрозой и для космической среды. Кроме того, инопланетные цивилизации вообще могут опасаться быстро развивающихся «соседей», воспринимая это как фактор агрессии.

Рано или поздно такие цивилизации захотят выйти за рамки своей планеты и, возможно, займутся истреблением чужеродных форм жизни, если не осознанно, то просто занимаясь своей деятельностью вне родной планеты.

Не стоит забывать и о том, что на Земле найдены следы цивилизаций, существовавших за тысячи лет до нас. И все они либо погибли в результате собственной агрессивной деятельности, либо были уничтожены кем-то извне.

Они среди нас?

А что, если вторжение уже произошло? Недавно астронавт NASA Лерой Чиао выступил с заявлением о том, что мы не замечаем присутствия представителей инопланетного разума на Земле, так как они пребывают в состоянии анабиоза.

Но рано или поздно они выйдут из него, и тогда мы их увидим. Это будет связано с апокалипсисом, который наступит примерно через 200 лет… Мрачноватый прогноз, не правда ли?

Языковые методики

Но даже если представить себе, что мы встретились с инопланетянами, не факт, что мы действительно сможем с ними контактировать, считает Джеймс Карни из Университета Ланкастера. Братья по разуму могут общаться между собой совершенно иначе — не с помощью обычного языка, а посредством жестов, мимики или даже телепатически.

Эксперты NASA в настоящее время заняты разработкой сразу нескольких методик, которые якобы помогут наладить контакт с инопланетянами. В частности, они пытаются создать устройство, которое будет анализировать действия пришельцев и интерпретировать их.

А известный шотландский астроном Дункан Форган даже разработал целый протокол действий, которые необходимо предпринять в случае обнаружения в космосе разумной жизни.

По мнению сотрудников NASA, жители других планет, как и люди, способны общаться между собой при помощи звуков, но их органы слуха могут воспринимать звуки совсем в ином диапазоне, чем мы. Так что понять друг друга через речь мы не сможем.

К тому же наше языковое мышление ограничено привычными грамматическими и семантическими конструкциями, которые инопланетянам могут оказаться просто недоступны. Так же, как и нам будут недоступны их языковые конструкции. Хотя есть вероятность того, что нам удастся выйти за рамки формы, используя, например, смысловые образы. Чем более сходной окажется наша структура мышления с «инопланетной», тем больше шансов на успешное общение.

Универсальным языком общения с другими разумными существами может стать наука, предполагает Джеймс Карни. Но это лишь при условии, что законы физики на Земле и на родине пришельцев работают одинаково.

Не стоит также забывать, что целью инопланетян может быть колонизация Земли. И в этом случае достичь какого-то взаимопонимания будет еще сложнее.

Кстати совсем недавно мы писали о том, что удалось записать на видео появление очень быстрого НЛО, который исследовал российские самолеты СУ-34.