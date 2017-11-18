Туман, убивший 12 000 человек

Лондон часто накрывают туманы. В большинстве случаев это явление безобидное, однако, когда туман смешивается с дымом и промышленными токсинами, он превращается в смог. На протяжении нескольких веков лондонский смог убивал людей, но никто не думал об этом до 1952 года, когда смог, державшийся в течение пяти дней, убил около 12 000 человек.

Он получил название «Великий лондонский смог» и открыл людям глаза на опасность неконтролируемого загрязнения окружающей среды. Давайте же узнаем, как смогу удалось убить такое количество человек.



