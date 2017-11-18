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На вавилонской глиняной табличке увидели древнейшую «тригонометрическую таблицу»
18.11.2017 Что от нас скрывали
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Австралийские ученые заявили, что одна из самых известных вавилонских глиняных табличек содержит аналог современной тригонометрической таблицы. Раньше находку считали школьной «шпаргалкой».
Табличку, известную под номером Plimpton 322, обнаружили в начале ХХ века на территории современного Ирака. Более ста лет ее назначение оставалось загадкой. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили, что им удалось идентифицировать знаки на табличке. По словам ученых, она описывает соотношения сторон прямоугольных треугольников. Табличка датирована периодом от 1822 до 1762 года до н.э. Более ранние исследования показали, что на ней изображены числа в четыре столбца. Было принято считать, что табличка служила либо «тетрадью» ученику, либо «шпаргалкой» учителю, проверявшему решения уравнений. В записях использована шестидесятеричная система счисления, которую Вавилон унаследовал от шумеров Авторы новой работы пришли к выводу, что табличка содержит список пифагоровых троек — наборов из трех натуральных чисел, удовлетворяющих уравнению a2 + b2 = c2. В самую известную из таких троек входят числа 3, 4 и 5. Это соотношение еще до Пифагора использовалось для построения прямых углов. Левый край таблички не сохранился. Ученые предполагают, что изначально она состояла из шести столбцов чисел и 38 строк. Таблица содержит относительно большие числа: например, первую сохранившуюся тройку образуют числа 119, 120 и 169. По мнению исследователей, этот список чисел выполнял роль современных тригонометрических таблиц. Он позволял вычислять неизвестные расстояния на основе имеющихся данных — его могли использовать для проведения границ земельных участков и строительства масштабных сооружений. Примечательно, что автор таблицы не использовал при расчетах понятие угла — вместо этого он учитывал соотношение длин сторон треугольника. :
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