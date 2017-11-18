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Тайны Святилища Панояш

18.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайны Святилища Панояш

Святилище Панояш — храм Серапис Этот объект является одним из наиболее интересных и загадочных мегалитических памятников в Португалии. Находится это древнее загадочное место в Вале-де-Ногейраш, в округе Вила-Реал.

Тайны Святилища Панояш

Тайны Святилища Панояш

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Тайны Святилища Панояш

Тайны Святилища Панояш

Тайны Святилища Панояш

Тайны Святилища Панояш

Тайны Святилища Панояш

По мнению многих ученых, сооружение было создано в конце второго или в начале третьего веков нашей эры. Santuário de Panóias состоит из трёх больших валунов, в которых были вырезаны полости различного размера и формы, с ведущими к ним лестницами. На камне у входа в святилище выбиты четыре надписи с описанием ритуалов.

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Метки:  Панояш, Святилища

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