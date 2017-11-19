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Российский биоспутник с животными отправят на рекордную высоту

19.11.2017 Части света   Нет комментариев

Российский биоспутник с животными отправят на рекордную высоту

После проведения совещания конструкторов и исследователей Самарского ракетно-космического центра «Прогресс», пресс-служба сообщила, что научный космический аппарат «Бион-М2» поднимет в космос мух и мышей на рекордную высоту.

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Таких высот ещё живые организмы никогда не достигали. «Бион-М2» будет выполнять свою миссию на орбите, высота которой 800 км. Даже Международная космическая станция летает на меньшей высоте.

«Роскосмос» планирует запустить на орбиту даже два аппарата «Бион-М». Первый запустят в космос в 2021 году. Второй планируют отправить в космическое пространство в 2025 году.

На исследовательском спутнике будет размещено восемнадцать комплектов специального оборудования, которые будут необходимы для проведения опытов и экспериментов. Опыты над лабораторными животными помогут понять учёным, как влияет космическая радиация и невесомость на живые организмы. Такие знания очень важны для создания в будущем полностью безопасных и длительных полётов в космическое пространство.

Как сообщает руководитель Института медико-биологических проблем, во время полёта будет вестись видеонаблюдение. Так же пройдёт ряд различных экспериментов. Благодаря этим опытам исследователи должны разработать методику переработки микробами отходов жизнедеятельности. Решение этой задачи поможет при отправке космонавтов в длительное путешествие по просторам космоса.

«Бион-М» — уникальные космические аппараты. Они специально созданы для того, чтобы проводить исследования по биомедицине и биотехники на космической орбите. Первый аппарат был отправлен при помощи ракеты «Союз2. 1а» в 2013 году. Как считают учёные, «Бион-М» обеспечит в будущем безопасность космонавтов в долгосрочных полётах.

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