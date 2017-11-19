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У спутника Сатурна Дионы существует подповерхностный океан
19.11.2017 Части света
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К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные, полученные аппаратом NASA Cassini во время облета 16 июня 2015 года. Таким образом, Диона стала третьим спутником Сатурна после Титана и Энцелада, у которого, возможно, есть скрытый под ледяной корой океан. :
По словам исследователей, гравитационные аномалии, которые были зафиксированы Cassini, объясняются наличием большого океана внутри спутника. Как считают ученые, раскачивания Дионы свидетельствуют о наличии водяного резервуара, расположенного на глубине около 100 км под поверхностью.
У Энцелада океан, как предполагают исследователи, находится гораздо ближе к поверхности. Глубина океана у Дионы, который обволакивает огромное каменистое ядро, может достигать нескольких десятков километров.
Хотя Диона в настоящее время не проявляет признаков активности в отличие от Энцелада, выбрасывающего струи водяного пара в космос в районе южного полюса, ее растрескавшаяся поверхность свидетельствует о «буйном прошлом».
Океан на Дионе мог существовать на протяжении всей ее истории. В нем могут и в настоящее время поддерживаться необходимые для жизни микроорганизмов условия.
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