У спутника Сатурна Дионы существует подповерхностный океан

По словам исследователей, гравитационные аномалии, которые были зафиксированы Cassini, объясняются наличием большого океана внутри спутника. Как считают ученые, раскачивания Дионы свидетельствуют о наличии водяного резервуара, расположенного на глубине около 100 км под поверхностью.

У Энцелада океан, как предполагают исследователи, находится гораздо ближе к поверхности. Глубина океана у Дионы, который обволакивает огромное каменистое ядро, может достигать нескольких десятков километров.

Хотя Диона в настоящее время не проявляет признаков активности в отличие от Энцелада, выбрасывающего струи водяного пара в космос в районе южного полюса, ее растрескавшаяся поверхность свидетельствует о «буйном прошлом».

Океан на Дионе мог существовать на протяжении всей ее истории. В нем могут и в настоящее время поддерживаться необходимые для жизни микроорганизмов условия.