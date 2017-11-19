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«Юнона» приближается к Юпитеру

19.11.2017 Части света   Нет комментариев


После пятилетнего путешествия по космосу аппарат «Юнона» закрепился на орбите крупнейшей планеты Солнечной системы. Зонд обернется вокруг Юпитера 37 раз, стараясь избежать самой интенсивной радиации, а потом нырнет в атмосферу планеты.

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Астроном-любитель опубликовал видео, которое показывает приближение к гигантской планете глазами «Юноны». Юпитер — пятая планета от Солнца и самая массивная планеты Солнечной системы, газовый гигант — шар из водорода и гелия. Ученые не знают точно, что находтся в центре планеты и сформировался ли Юпитер на своей текущей орбите или мигрировал из другого места Солнечной системы.

Среди других загадок: сколько на Юпитере воды, имеет ли он твердое ядро и почему северные и южные огни Юпитера самые яркие в Солнечной системе. Остается тайной и Большое Красное пятно. Последние наблюдения космического телескопа «Хаббл» показали, что многовековой монструозный шторм в атмосфере Юпитера сокращается. Космический аппарат закончит миссию в 2018 году, «прыгнув ласточкой» в атмосферу Юпитера.

«Юнона» приближается к Юпитеру

Данные о происхождении планеты помогут понять, как развивались Земля и Солнечная система в целом. «Юнона», получившая имя в честь жены римского бога Юпитера, — вторая миссия, которая изучает газовую планету. Первая юпитерианская миссия — «Галилео» — была запущена в 1989 году. Тогда аппарат обнаружил доказательства наличия океана под ледяной поверхностью Европы, луны Юпитера.

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Метки:  приближается, Юпитеру

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