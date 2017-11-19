«Юнона» приближается к Юпитеру



После пятилетнего путешествия по космосу аппарат «Юнона» закрепился на орбите крупнейшей планеты Солнечной системы. Зонд обернется вокруг Юпитера 37 раз, стараясь избежать самой интенсивной радиации, а потом нырнет в атмосферу планеты.

Астроном-любитель опубликовал видео, которое показывает приближение к гигантской планете глазами «Юноны». Юпитер — пятая планета от Солнца и самая массивная планеты Солнечной системы, газовый гигант — шар из водорода и гелия. Ученые не знают точно, что находтся в центре планеты и сформировался ли Юпитер на своей текущей орбите или мигрировал из другого места Солнечной системы.

Среди других загадок: сколько на Юпитере воды, имеет ли он твердое ядро и почему северные и южные огни Юпитера самые яркие в Солнечной системе. Остается тайной и Большое Красное пятно. Последние наблюдения космического телескопа «Хаббл» показали, что многовековой монструозный шторм в атмосфере Юпитера сокращается. Космический аппарат закончит миссию в 2018 году, «прыгнув ласточкой» в атмосферу Юпитера.

Данные о происхождении планеты помогут понять, как развивались Земля и Солнечная система в целом. «Юнона», получившая имя в честь жены римского бога Юпитера, — вторая миссия, которая изучает газовую планету. Первая юпитерианская миссия — «Галилео» — была запущена в 1989 году. Тогда аппарат обнаружил доказательства наличия океана под ледяной поверхностью Европы, луны Юпитера.